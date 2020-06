Zanardi, il commovente post del figlio Niccolò: "Forza papà, ti aspetto"

Una foto con il volto di papà Alex in primo piano e un messaggio stringato ma pieno di amore: "Forza papà, ti aspetto, torna presto". Così Niccolò Zanardi, figlio del campione Alex, esprime pubblicamente il suo sostegno per il padre, atleta paralimpico 53enne ricoverato in prognosi riservata al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto lo scorso venerdì. Il messaggio è stato pubblicato questa notte.

Tutto l'amore di Niccolò, figlio di Alex Zanardi

Niccolò, 22 anni, ha il profilo Instagram pubblico e sono tanti gli abbracci lasciati in calce al suo post, da parte di amici e conoscenti sì, ma anche da tutti gli italiani che stanno aspettando con il fiato sospeso l'evolversi della situazione di salute di Alex. Il ragazzo è nato dall'amore del pilota per la moglie Daniela Manni: i due si sono conosciuti quando lei era la team manager della squadra di Formula 3 in cui correva lui, si sono sposati nel 1996 e, dopo due anni, è nato Niccolò.

Tra gli ultimi post pubblicati da Niccolò, anche uno risalente a cinque anni fa, in cui elogia il padre come un vero e proprio esempio a cui guardare. "Mio padre, Alex Zanardi - scrive a corredo di uno scatto in bianco e nero che immortala padre e figlio - Tutti dicono che è un esempio di vita da sportivo. E' un esempio della vita come il padre #bestfamily #bestperson #bestfather".

Come sta Alex Zanardi: il bollettino di oggi

Ma come sta Alex Zanardi? "Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente . si legge nell'ultimo bollettino - Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata. La direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che il paziente ha trascorso anche la quarta notte di degenza nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici. Il prossimo bollettino medico sarà diramato alle ore 12 del 24 giugno".