Striscione di Milano, Fiore (FN): "Nessun accostamento con la senatrice, è calunnia"

Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, ha annunciato che adirà per vie legali contro chi ha diffuso la notizia (che definisce "falsa") che lo striscione apparso a Milano fosse rivolto alla senatrice Segre. Il leader del movimento riferisce: “L'isterismo politico può essere divertente ma è anche pericoloso. Lo striscione apparso al Municipio 6 contro Sala e i centri sociali era ovviamente uno striscione contro Sala e i centri sociali. L'isterismo della sinistra e di parte delle istituzioni lo ha trasformato in uno striscione contro la Segre. Idiozia e calunnia soprattutto se fosse vero che a causa dello striscione il Comitato per l'Ordine pubblico ha dato alla Segre una scorta”.