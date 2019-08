Ventimiglia, sindaco fa spostare fontana usata da migranti e clochard per lavarsi: è polemica

È diventato un caso la decisione del sindaco di Ventimiglia di spostare una fontana che si trovava nei giardini Reggio in via Vittorio Veneto, usata spetto da clochard e migranti per lavarsi.

Contro la decisione di Scullino però, scrive Repubblica, è annunciata un’interrogazione del consigliere di minoranza Massimo D’Eusebio, lo stesso che aveva votato contro l’ampliamento del Daspo in funzione antimigranti deciso dalla maggioranza in Comune.

Critica anche la Cgil di Imperia. "Il sindaco di Ventimiglia ritiene di intervenire sugli sprechi di acqua operati dai migranti - scrive il sindacato in una nota - e lo fa chiudendo e spostando una fontana: sia mai che la sera qualche ragazzo di colore possa sciacquarsi, lavarsi o bere. Il precetto cristiano 'dar da bere agli assetati' non va molto di moda, anche se c'è chi passa il tempo a baciare il rosario. Noi sappiamo da che parte stare. Noi restiamo umani".

Ventimiglia, spostata la fontana usata da clochard e migranti: la replica del sindaco

Gaetano Scullino, a capo di una giunta di centrodestra a trazione leghista, replica dalle pagine del Secolo XIX: "Ma quali migranti? Ho tolto la fontana per motivi di decoro della città: la lasciavano aperta giorno e notte, sprecando acqua e provocando allagamenti. Le polemiche sono il frutto di una strumentalizzazione".

"Le fontane sono di tutti, senza distinzioni tra residenti, migranti o turisti, ma c’è anche un errore logico in questa polemica… se davvero avessi voluto penalizzare i migranti le avrei tolte tutte, anziché una soltanto", continua il sindaco, spiegando che la fontana sarà spostata sul lungomare.