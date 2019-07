La foto dell'americano bendato diventa un caso. L'Arma condanna l'episodio, Salvini no

"Quanto è successo è molto grave. Abbiamo avviato un’inchiesta interna per individuare i responsabili e sanzionare i responsabili, informandone l’autorità giudiziaria per ogni valutazione sugli eventuali aspetti penali". Non usa molti giri di parole il generale Giovanni Nistri, comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nel commentare all’AdnKronos la foto che ritrae uno dei due americani indagati mentre viene interrogato in caserma davanti a un pc con una benda agli occhi.

Stando a quanto riferiscono fonti dell’Arma ad AdnKronos, il militare che ha messo la benda a Gabriel Christian Natale-Hjorth "sarà immediatamente spostato a un reparto non operativo". Da parte dei vertici dei carabinieri dunque non c’è alcuna volontà di minimizzare l’accaduto. Del resto la foto non lascia molto spazio all’immaginazione e sembra in effetti documentare una violazione delle norme sui diritti umani secondo cui “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Salvini: "L'unica vittima è il carabiniere ucciso"

Ma se l’Arma non intende fare sconti a chi ha sbagliato, il ministro dell’Interno Matteo Salvini difende l’operato dei carabinieri. "A chi si lamenta della bendatura di un arrestato - ha detto il ministro -, ricordo che l’unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita. Lavorando. Punto".

Cirielli (Fdi): "L'arrestato non era sofferente"

Sulla stessa linea Giorgia Meloni: "A tutti quelli che ora si affannano a montare il caso del delinquente bendato in caserma - dice la leader di Fdi - vogliamo ricordare che la vittima è un carabiniere barbaramente ammazzato a 35 anni, il carnefice un balordo drogato americano. Punto''.

Secondo Edmondo Cirielli, deputato di Fdi e questore della Camera, la foto non documenta nessuno scandalo. "Apprezzate le circostanze, le Forze dell'ordine possono adottare le misure necessarie per garantire la massima sicurezza senza fare del male alla persona. E non mi sembra che la persona fosse sofferente".

Il Pd: "Foto da regime cileno"

Il Pd ha invece stigmatizzato duramente l’episodio. Per il senatore Stefano Esposito, quella che circola in rete "è una foto da regime cileno, quindi non è choc è una merda indegna di un padre democratico".

"È chiaro dove stare, tra il Comando Generale dei Carabinieri che definisce 'due volte intollerabile' la foto dell'indiziato bendato e la Lega di Salvini che usa la foto per un linciaggio social” scrive su Twitter il deputato dem Andrea Romano. “Da una parte la civiltà delle istituzioni democratiche, dall'altra la barbarie".

Americano bendato, la versione fornita dai militari

Sull’accaduto il Comandante provinciale di Roma, Francesco Gargaro, ha provato a fornire una possibile spiegazione. "I militari in questione - ha affermato Gargaro a Repubblica - sostengono che il fermato fosse stato bendato per non riconoscere sui monitor dei pc le immagini di altri sospettati. In ogni caso, abbiamo già denunciato alla magistratura quanto accaduto e gli esiti dei nostri accertamenti".

Secondo Giuseppe Giangrande, il brigadiere ferito gravemente a colpi d'arma da fuoco davanti a Palazzo Chigi il 28 luglio 2013, Natale-Hjorth potrebbe essere stato bendato “per evitare potesse fare autolesionismo davanti al tavolo, un modo perché non si facesse male in quello stato mentale".