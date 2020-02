Assunta allo Spallanzani Francesca Colavita, la ricercatrice precaria che ha isolato il virus

È ormai "imminente" l'assunzione a tempo indeterminato di Francesca Colavita, la ricercatrice trentenne originaria di Campobasso che con altre due colleghe ha isolato e sequenziato il Coronavirus allo Spallanzani di Roma.

Secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute, già a novembre scorso la struttura romana aveva inoltrato richiesta all'Azienda sanitaria regionale del Molise, ottenendo il nulla osta, di poter attingere alla graduatoria dei vincitori e idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente biologo della disciplina di microbiologia e virologia. Ora restano solo da attendere i tempi tecnici.

Francesca Colavita, da precaria all'assunzione allo Spallazani

Colavita lavora allo Spallanzani da sei anni. Durante l'epidemia di Ebola ha partecipato a diverse missioni in Liberia e Sierra Leone. Per isolare il virus ha lavorato insieme alla direttrice del laboratorio di virologia, Maria Rosaria Capobianchi, 67enne originaria di Procida, laureata in scienze biologiche e specializzata in microbiologia, e a Concetta Castilletti, 56enne di Ragusa, specializzata in microbiologia e virologia e responsabile dell'Unità dei virus emergenti.

Maria Rosaria Capobianchi (al centro), Francesca Colavita (a destra) e Concetta Castilletti. EPA/CLAUDIO PERI

A loro si aggiungono Marca Branca, direttore generale dell'INMI, Fabrizio Carletti, esperto nel disegno dei nuovi test molecolari, e Antonino Di Caro, che si occupa dei collegamenti sanitari internazionali.

Il coronavirus Covid-19 è stato isolato allo Spallanzani lo scorso 2 febbraio, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia.