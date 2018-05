Calendario Frecce Tricolori 2018: tutte le esibizioni

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori , la straordinaria pattuglia acrobatica, è sempre il momento clou di una giornata speciale.

Tanti gli appuntamenti del 2018, da nord a sud: le Frecce Tricolori tra esibizioni, air show e semplici sorvoli saranno impegnate a più riprese: da Roma a Brescia, da Taranto a Venezia, da Rimini a Palermo.

Frecce Tricolori 2018

Le Frecce Tricolori, il cui nome per esteso è Pattuglia Acrobatica Nazionale sono la pattuglia acrobatica nazionale (PAN) dell'Aeronautica Militare Italiana, nate nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica Militare di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti.

Con dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, e probabilmente la più famosa.

Calendario Frecce Tricolori 2018

Ecco il calendario 2018 delle Frecce Tricolori: