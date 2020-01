Frecce Tricolori 2020: nuovo calendario delle esibizioni, sale l'attesa

Che spettacolo le Frecce Tricolori! Come ogni anno sale l'attesa per conoscere il calendario ufficiale delle esibizioni 2020 della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN). Conferme ce ne sono poche, ma le anticipazioni e le indiscrezioni sono numerose. Il calendario sarà definitivamente noto solo in primavera.

Frecce Tricolori 2020 Calendario

Il momento culminante del 2020 delle Frecce Tricolori sarà senz'altro la grande manifestazione aerea che, il 19 e 20 settembre 2020, celebrerà sull'aeroporto di Rivolto il traguardo delle 60 stagioni acrobatiche. L’Aeroporto di Rivolto è un aeroporto militare armato, situato nel territorio del comune di Codroipo, in provincia di Udine, noto soprattutto proprio perché sede delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare e costituente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico.

Prima, altri appuntamenti. Le amministrazioni comunali di Molfetta e Giovinazzo, provincia di Bari, sperano di poter ospitare l'esibizione delle Frecce Tricolori durante il prossimo mese di Maggio in occasione della VI edizione della Maratona della Cattedrali.

Anche Arona in Piemonte dovrebbe riospitare le Frecce Tricolori dopo il successo dell'Air Show 2018. Alassio ed Imperia sperano di ospitare le Frecce Tricolori a settembre 2020. Il comune di Montefiascone, Viterbo, vorrebbe riportare le Frecce sul lago di Bolsena.

Pressochè certo anche un appuntamento in Sardegna a giugno, già attesissimo. Sui cieli di Alghero, sulla Riviera del Corallo in occasione della tappa 2020 del Rally mondiale previsto il 6-7 giugno, ci saranno le Frecce Tricolori, con le loro spettacolari evoluzioni. Lo spettacolo è infatti previsto in concomitanza con le fasi delle gare e soprattutto con la giornata conclusiva, quella delle premiazioni. Il Rally di Alghero sarà il secondo evento sportivo caratterizzato dallo spettacolo delle Frecce Tricolori, finora abbinato solo in occasione del Gran Premio di Monza. Manca però l'ufficialità.

Dovrebbero essere confermare le esibizioni delle Frecce Tricolori in occasione del Grado Air Show 2020, W Lignano Air Show 2020 e Jesolo Air Show 2020. Possibile anche la partecipazione al Valore Tricolore Air Show a Punta Marina di Ravenna che lo scorso anno è stato scelto dall'AM e dalla RAI come evento di punta.

Bisognerà attendere ancora un po' per tutte le informazioni ufficiali

Frecce Tricolori 2020: la formazione completa

A dicembre il Tenente Colonnello Gaetano Farina, Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, ha svelato la nuova formazione: saranno loro i protagonisti in volo che si esibiranno nella 60^ stagione acrobatica delle Frecce Tricolori in scena nel 2020. Conferme nelle posizioni chiave di "Capoformazione" (Pony 1) e "Solista" (Pony 10) rispettivamente al Maggiore Stefano Vit e al Maggiore Massimiliano Salvatore. Novità invece per un'altra posizione chiave della Pattuglia: il ruolo di "1° Fanalino" (Pony 6) ovvero il leader del "rombetto" dei velivoli della seconda sezione, è stato assegnato al Capitano Franco Paolo Marocco che subentra al Maggiore Mattia Bortoluzzi. Quest'ultimo e il Capitano Giulio Zanlungo, giunti al termine della loro permanenza alle Frecce Tricolori, si occuperanno dell'addestramento acrobatico di questa nuova formazione, supervisionando le complesse fasi dell'addestramento invernale.

Due i nuovi ingressi in formazione nelle Frecce Tricolori 2020: il Capitano Oscar del Do', pilota di AMX proveniente dal 132° Gruppo del 51° Stormo di Istrana (Treviso), e il Capitano Simone Fanfarillo, pilota di Tornado, proveniente dal 155° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi, che voleranno rispettivamente con il numero 7 ed il numero 9.

La formazione al completo delle Frecce Tricolori è la seguente: