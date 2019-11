Gabry Little Hero, come sta dopo il trapianto: "Medici soddisfatti, ma bisogna aspettare"

Sono giorni di attesa e di speranza. Il trapianto di midollo eseguito sul piccolo Gabriele "è andato bene. I medici sono soddisfatti", tuttavia in questa fase serve "molta cautela" e "almeno per una settimana" i sanitari preferiscono mantenere il massimo riserbo. E' quanto trapela dagli Spedali Civili di Brescia dopo l'intervento sul bimbo milanese di 2 anni affetto da Sfid (anemia sideroblastica congenita con immunodeficienza dei linfociti B, febbri periodiche e ritardi dello sviluppo), malattia genetica rarissima.

L'Asst (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) mantiene la giusta riservatezza con AdnKronos Salute, poche parole ma tanta speranza di poter regalare a Gabry una nuova vita. "Il piccolo è stato trapiantato martedì sera tardi", spiegano dall'azienda socio sanitaria territoriale, dopo che ieri la notizia dell'intervento è stata data dalla famiglia di Gabriele attraverso la pagina Facebook 'Gabry Little Hero'.

Gabry Little Hero, la fase dell'attecchimento può durare 15 giorni

"Il trapianto è durato circa 30 minuti" ed è consistito in "una semplice infusione di sangue che contiene le cellule staminali del donatore compatibile, passate al bambino tramite un catetere venoso centrale. I medici sono soddisfatti", pur ricordando che "i primi giorni sono davvero critici per la fase dell'attecchimento che può durare anche 15 giorni o più".

Nella struttura sanitaria sono "tutti vicini a Gabry e ai suoi genitori". Bisogna aspettare.

Chi è Gabry Little Hero

Gabry è nato con la Sifd, una malattia genetica molto rara, i casi registrati a oggi nel mondo solo 20 e il suo è l'unico in Italia. La malattia causa febbri periodiche e ritardi nello sviluppo. Per lui era necessario un trapianto di midollo osseo. Tante le iniziative di solidarietà. L'Admo, l'associazione donatori di midollo osseo, aveva promosso una giornata a Napoli, con il patrocinio del Comune, per trovare un donatore compatibile dopo l'appello sul web dei genitori del bambino, Mena e Cristiano.

A luglio uno spiraglio di luce: la terapia biologica a cui Gabriele veniva sottoposto sembrava dare buoni risultati. I medici ventilarono ai genitori l'ipotesi che non sarebbe stato più necessario il trapianto. Non è andata così, la "tregua" è durata poco: in estate le condizioni di Gabriele sono di nuovo peggiorate, e si è reso necessario il trapianto. La notizia di un donatore compatibile al 100 per cento ha ridato speranza a tutta la famiglia. Forza piccolo, forza Gabry Little Hero.