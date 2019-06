Genitori regalano all'insegnante un peluche a forma di cacca: "Superato il limite"

Quante volte abbiamo sentito dire - con un’espressione forse abusata - che da qualche tempo a questa parte manca il rispetto per la figura dell’insegnante? Solo un luogo comune? Forse. O forse no. In tempi non troppo recenti abbiamo dato ampio spazio ai tanti professori e maestri aggrediti dagli alunni o dai loro genitori, ma ciò che è successo qualche giorno fa a Torino è per certi versi anche più deprimente.

Alcuni genitori hanno infatti deciso di umiliare un insegnante regalandogli un peluche a forma di escremento. Un affronto e un gesto di rara maleducazione. Al di là dei torti (supposti) e delle presunte ragioni che ovviamente possono risiedere da entrambi le parti e che non è compito nostro esaminare. La vicenda è stata denunciata sul sito istituzionale e sulla pagina facebook dell’Istituto Comprensivo "Maria Luisa Spazianti" di Corso Racconigi.

Genitori consegnano all'insegnante un peluche a forma di escremento

Durante uno degli incontri con le famiglie, si legge nel post firmato dal dirigente scolastico e dal collegio dei docenti, "tre genitori hanno ritenuto di manifestare il loro scontento nei confronti di un docente regalando un peluche a forma di escremento, dichiarando che tale era il valore personale e professionale di quell'indivuduo, ingiuriandolo ed offendendolo, peraltro di fronte ai loro figli e ad altri ragazzi".

Un "evento doloroso ed increscioso" che "ci lascia increduli", spiegano dall’istituto. Una situazione imbarazzante che ha ovviamente messo in difficoltà l’insegnante e gli stessi professori che hanno assistitito alla scena surreale.

I docenti: "Superato il limite"

"Non basta in questo caso rammentare che l'oltraggio ad un pubblico ufficiale è un reato. In giorni di bilancio e riprogettazione, da educatori che siamo, vogliamo ribadire a gran voce che questi gesti superano un limite per noi invalicabile: quello del rispetto".

"Questa - proseguono i docenti - è la traccia educativa sulla quale vogliamo continuare a muoverci, a condividere, a costruire. Mettendoci in discussione ogni volta che sarà necessario, ma sempre rispettando le persone che abbiamo di fronte. Per questa ragione esprimiamo totale contrarietà rispetto all'accaduto ed al modello di società che un tale atteggiamento sottende.Non accadano mai più eventi simili fra queste mura".