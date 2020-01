Addio al giornalista e scrittore Giampaolo Pansa, aveva 84 anni

Si è spento a 84 anni il giornalista e scrittore Giampaolo Pansa, tra i protagonisti del giornalismo italiano del Novecento. Nato il 1 ottobre 1935 a Casale Monferrato, ha frequentato le redazioni delle testate più autorevoli, da La Stampa (dove esordì a 26 anni) a ll Giorno, dal Corriere della Sera a Repubblica, di cui è stato vicedirettore sotto Eugenio Scalfari, passando per Panorama, L'Espresso, Il Messaggero, Il Giornale.

Una carriera lunga, costellata di scoop e pagine memorabili, come il reportage sulla Strage del Vajont ("Scrivo da un paese che non esiste più"), gli articoli su Piazza Fontana e l'inchiesta che svelò lo scandalo Lockheed. Sue anche espressioni entrate nel parlato giornalistico e non solo, dalla "Balena bianca" per indicare la Democrazia cristiana al "dalemoni" per l'intesa tra D'Alema e Berlusconi, al "Parolaio rosso" per Bertinotti. Sul finire degli anni Ottanta, Pansa lancia dalle pagine del settimanale Panorama la rubrica "Il Bestiario", che poi porterà su L'Espresso e in seguito su Libero.

All'attività di giornalista, Giampaolo Pansa ha affianco anche quella di storico. Nel 2001 ha pubblicato "Le notti dei fuochi", sulla guerra civile italiana combattuta tra il 1919 e il 1922, poi "I figli dell'Aquila", racconto della storia di un soldato volontario dell'esercito della Repubblica sociale italiana. Ha firmato poi il ciclo dei vinti, libri dedicati alle violenze compiute dai partigiani nei confronti di fascisti durante e dopo la seconda guerra mondiale, iniziato con il famoso "Il sangue dei vinti".

Pansa è morto a Roma, assistito dalla moglie, la scrittrice Adele Griseldi. Nel 2016 aveva perso il figlio Alessandro, ex ad di Finmccanica, morto di malattia a soli 55 anni.