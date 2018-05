Gioca un euro e vince un milione (senza nemmeno uscire di casa)

Starà festeggiando il nuovo neomilionario (o neomilionaria) di Moncalieri, alle porte di Torino. L'anonimo fortunato ha vinto un milione di euro al gioco Millionday di Lottomatica.

Gioca un euro e vince un milione di euro

L'uomo (o la donna) ha giocato un euro, come prevede appunto il concorso a premi, senza nemmeno andare in ricevitoria. La giocata è stata fatta dal computer di casa puntando sui numeri 1, 7, 27, 52 e 54 (si possono scegliere quelli compresi tra 1 e 55).

Si tratta, nella sola provincia di Torino, del secondo milione di euro vinto al Million Day. Il primo era stato centrato infatti a San Colombano Belmonte il 17 marzo scorso.

SuperEnalotto, 5 da 54mila euro

Nel concorso di ieri del SuperEnalotto invece i tre 5 si portano a casa 54.064,32 euro. Le vincite sono state realizzate a realizzata a: Rivoli (TO) presso il punto vendita Amici Del Lotto situato in Piazza Repubblica 13 C tramite Quick Pick, Bollate (MI) presso il punto vendita Tabaccheria Grigato situato in Via S. Bernardo 29 tramite Schedina 5 Pannelli, Castiglion Fiorentino (AR) presso il punto vendita Tabaccheria Aurora situato in Via Aretina 221/225 tramite Schedina 2 Pannelli.

Importante anche la vincita centrata con un “4 Stella” da 32.463,00 euro. Grazie alla nuova formula del SuperEnalotto sono arrivate 290.072 vincite con punti “2” (da 5,32 euro ciascuna) e 12.000 vincite immediate da 25,00 euro. Per il prossimo appuntamento la sestina vincente mette in palio un jackpot da 39,5 milioni di euro.

Ultima estrazione SuperEnalotto

Superenalotto, ecco i numeri vincenti dell'estrazione del 24 maggio 2018:

1 27 31 58 83 87

Numero Jolly 86

Numero Superstar 51

Ultima estrazione Lotto

Estrazione n°62 del 24/05/2018 NAZIONALE 15 49 24 40 69 BARI 65 57 38 85 47 CAGLIARI 56 88 17 31 5 FIRENZE 9 44 25 4 62 GENOVA 52 35 68 88 90 MILANO 48 12 18 41 68 NAPOLI 87 39 3 49 12 PALERMO 70 63 84 85 51 ROMA 27 42 13 75 49 TORINO 82 38 4 11 61 VENEZIA 38 79 34 16 11

Ultima estrazione 10eLotto

10eLotto, ecco i numeri vincenti dell'estrazione del 24 maggio 2018:

9 12 17 27 35 38 39 42 44 48

52 56 57 63 65 70 79 82 87 88

Numero Oro 65

Doppio Oro 65 57