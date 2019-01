Gioca e vince 440mila euro: "Ha chiesto una sedia, stava per svenire"

"Quando sul terminale abbiamo letto dei 440mila euro non sapevamo come dirglielo". È quanto racconta la titolare di una tabaccheria di Napoli (siamo all’interno della stazione della Cumana di Montesanto), dove nei giorni scorsi un fortunato ha vinto la considerevole somma di 440mila euro. Inutile dire che l’identità del vincitore è e resterà sconosciuta. Massimo Romano di NapoliToday ha però intervistato la proprietaria dell’esercizio per farsi raccontare qualcosa in più (video in basso).

Napoli, vince 440mila euro con il concorso VinciCasa

La vincita è stata realizzata grazie ad un tagliando della lotteria VinciCasa del costo di due euro, anche se a quanto pare il giocatore ne avrebbe acquistati diversi. Le regole del concorso prevedono che parte della vincita debba essere spesa per l’acquisto di una casa, mentre la restante (pari a 200mila euro per il primo premio) può essere ritirata in contanti. Per giocare bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 40 e attendere l'estrazione.

Il racconto della titolare: "Ci ha chiesto una sedia"

"Il fortunato non si era nemmeno accorto di aver vinto - racconta la titolare della tabaccheria - Ci ha portato diversi biglietti giocati per verificare se avesse vinto qualcosa. Quando sul terminale abbiamo letto dei 440mila euro non sapevamo come dirglielo. Ha chiesto una sedia perché stava quasi per svenire. Non lo conosciamo, è un cliente occasionale".

"Per noi è la prima vincita importante dopo tanti anni di attività", spiegano ancora le esercenti, che non nascondono che sotto sotto sperano in un regalino. "Sappiamo che c'è la consuetudine di essere riconoscenti con il rivenditore del biglietto, ma non sappiamo se aspettarci qualcosa oppure no".

E' un periodo fortunato per la Campania dal punto di vista del gioco: il secondo e il terzo premio della Lotteria Italia sono infatti finiti tra Napoli e provincia, mentre il tagliando che vale 5 milioni è stato venduto a Sala Consilina (Salerno).

Video di Massimo Romano, redazione di NapoliToday