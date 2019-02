Gioca e fa centro grazie a una quaterna

Una quaterna da 124mila euro. La vincita più alta realizzata con l'ultimo concorso del Lotto è finita a Eboli, in provincia di Salerno. Per la precisione - riferisce Agimeg - il fortunato si è portato a casa 124.500 euro grazie ai numeri 5-8-30-74 giocati sulla ruota nazionale. Sempre in Campania, ad Arzano (Napoli), e a Cautano (Benevento) sono state realizzate altre due vincite da 23.750 euro.

E il SuperEnalotto? Come ormai da molti mesi a questa parte la sestina vincente non si è fatta vedere. In compenso sono stati centrati due "5" da oltre 87mila euro. Una vincita comunque di tutto rispetto. Le schedine vincenti sono state giocate a Canepina, nel Viterbese, e a Salerno. I due fortunati che hanno realizzato un "4 Stella" si portano invece a casa circa 34mila euro. Il jackpot vale ormai più di 99 milioni di euro.

A gennaio la raccolta del Superenalotto - compreso il concorso Si Vince Tutto - ha superato i 130 milioni di euro, un dato in crescita del 6,5% rispetto allo stesso mese del 2018.