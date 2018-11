Giulia, la ragazza che dona il midollo a suo padre: "Lui mi ha dato la vita, io la ridò a lui"

Sono stati giorni che "non scorderò mai". Giorni in cui ha capito che la "vita di una persona dipende dalla tua" e ha deciso di fare quello che sentiva fosse giusto, quello che voleva.

Perché Giulia - lecchese di ventuno anni, studentessa di scienze infermieristiche alla Bicocca di Milano - non ha avuto neanche mezzo dubbio. Ha semplicemente deciso di farlo, di donare il suo midollo osseo a suo padre perché "non esiste gioia più grande".

A raccontare la sua storia d'amore, con un bellissimo post su Facebook, è lei stessa. "30 e 31 Ottobre 2018. Due giorni che non scorderò mai. I giorni in cui ho donato il midollo a mio papà - scrive la ragazza -. Non si può descrivere quanto io abbia provato nel vedere la sacca che si riempiva di tante celluline, pronte ad entrare nel corpo di mio papà, armate come soldatini per andare a combattere contro la sua malattia. Una poltiglia rossastra, composta da 560 milioni di cellule staminali, che significa Vita, Speranza, Guarigione. È strano rendersi conto che la vita di una persona dipende dalla tua; si crea un rapporto viscerale, fortissimo, esclusivo".

E lei con il padre quel rapporto ce l'ha. "21 anni fa mio papà mi ha dato la vita, io, ora, la ridò a lui - ha esultato -. E, fidatevi, non esiste gioia e soddisfazione più grande".

Continua a leggere su MilanoToday