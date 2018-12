Global compact, che cosa ha firmato l'Italia (e cosa invece è ancora in discussione)

Il Global Compact arriva in Parlamento: oggi, martedì 18 in seduta pomeridiana alla Camera inzierà la discussione generale sul cosiddetto Global Compact, in materia di migrazioni: la maggioranza presenterà una risoluzione con un testo che impegna il governo a decidere sulla firma o meno dell'accordo proposto dall'Onu. Ma la decisione verrà presa dopo un approfondito dibattito parlamentare, e secondo quanto riferiscono fonti della maggioranza, solo dopo aver valutato anche i primi mesi di applicazione per gli altri paesi già firmatari del global compact. Ma allora perché oggi si parla di come l'Italia abbia già approvato il Global Compact?

L'Italia ha detto sì al Global Compact?

Chi ha sentito parlare di una approvazione italiana al global compact rischia di far confusione tra la risoluzione votata all'Onu - il Refugee Compact - e l'accordo globale firmato alla conferenza intergovernativa di Marrakesh a cui l'Italia non ha partecipato e su cui, come dicevamo, il governo ha preferito anteporre un dibattito parlamentare vista anche le differenti visioni anche all'interno della stessa maggioranza.

Quello che è stato adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite e un accordo differente, il Global compact sui rifugiati, che come il Global Compact sui migranti è un patto non vincolante che i paesi membri dell'Onu hanno votato nell'ambito della risoluzione annuale sull’UNHCR, alla vigilia della Giornata internazionale dei migranti.

Sono solo due i Paesi che hanno respinto l'accordo internazionale: Stati Uniti e Ungheria. Tre gli Stati che sino astenuti. L'Italia con la sua ambasciatrice alle Nazioni Unite Mariangela Zappia ha invece votato a favore di questo documento internazionale che serve a offrire una cornice giuridica e politica comune a tutti gli Stati del mondo per la gestione dell'accoglienza dei rifugiati.

Se il governo italiano non ha voluto adottare il Global Compact sui migranti, non vi sono state obiezioni a votare quest'altro patto internazionale.

Che cos'è il Global compact sui rifugiati

Dopo due anni di consultazioni condotte dall’UNHCR con gli Stati membri dell’ONU, le organizzazioni internazionali, gli stessi rifugiati, la società civile, il settore privato ed esperti del settore e il patto fornisce il riconoscimento che i Paesi che ospitano un gran numero di rifugiati "offrono un enorme servizio a tutta l’umanità" e stabilisce in che modo il resto del mondo "può contribuire a condividere il peso di questa responsabilità"

Come spiega l’alto l’alto commissario Flippo Grandi il il Global compact sui rifugiati traduce l’idea della condivisione delle responsabilità in misure pratiche e concrete, per garantire che i rifugiati non siano tenuti in ostaggio dai capricci della politica.

Che cos'è il #RefugeeCompact

Secondo i dati dell'Unhcr nel 2017 sono state 68,5 milioni le persone costrette a fuggire dalle loro case in tutto il mondo. Fra loro, più di 25,4 milioni hanno attraversato confini internazionali per diventare rifugiati. Nove rifugiati su 10 sono accolti nei cosiddetti Paesi "in via di sviluppo" dove i servizi di base come l’assistenza sanitaria o l’istruzione sono già sotto pressione.

Il global compact per i rifugiati vuole far leva sugli investimenti – sia da parte dei governi che del settore privato – per rafforzare le infrastrutture e i servizi a beneficio sia dei rifugiati che delle comunità ospitanti.

Il global compact per i rifugiati inviti i paesi membri a politiche e misure che consentano ai rifugiati di accedere all’istruzione e a condurre una vita produttiva durante il periodo in cui sono in esilio. E mira ad affrontare l’impatto ambientale dell’accoglienza delle popolazioni di rifugiati e include la promozione dell’uso di energie alternative.

L’accordo ambisce anche a maggiori opportunità di reinsediamento ad esempio attraverso il ricongiungimento familiare, borse di studio o visti umanitari, ma comunque insiste sul principio che il ritorno volontario dei rifugiati in condizioni di sicurezza e dignità rimane nella maggior parte dei casi la soluzione preferibile.

In un Forum globale sui rifugiati quadriennale, infine, i governi riferiranno sui risultati ottenuti "e si impegneranno in una serie di misure: finanziamenti, politica, modifiche legislative, quote di reinsediamento, ecc.".

Insomma, il global compact per i rifugiati è tutt'altra cosa rispetto al Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare adottato alla conferenza intergovernativa di Marrakesh e che sarà presentato all’Assemblea generale ONU alla fine di questa settimana.

Lo stesso esponente della maggioranza leghista, più critica rispetto ai temi dei migranti/accoglienza rispetto ai colleghi di governo pentastellati, Claudio Borghi non vede ostacoli nell'adozione del Refugee Compact

Come spiega il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega la posizione del carroccio resta critica invece nei confronti del Global compact sui migranti.

"Hanno provato in tutti i modi a farci firmare il global compact ma abbiamo resistito, a Marrakech si va in vacanza, non a firmare trattati".

Un sentimento che ha trovato ampio spazio nei movimenti sovranisti e spiccatamente di destra non solo in Italia ma in tutta Europa. Nel weekend si sono registrati violenze a Bruxelles nel corso di una manifestazione contro il patto Onu sull'immigrazione. La polizia è intervenuta usando gas lacrimogeni e cannoni ad acqua dopo che alcuni manifestanti hanno lanciato pietre e altri oggetti nell'edificio della Commissione europea. Circa 5mila i partecipanti alla 'Marcia contro Marrakech', organizzata da gruppi fiamminghi di destra e di estrema destra. Almeno 90 le persone arrestate.

Che cos'è il Global Compact

Il Global Compact sui migranti stabilisce alcune linee guida nella gestione dell’immigrazione. Il documento, che non è vincolate, si pone 23 obiettivi che rispecchiano norme già previste dal diritto internazionale ed esortazioni a una maggiore cooperazione fra gli Stati. Nel testo stilato dalle Nazioni Unite sulla base delle ultime indicazioni di studiosi, operatori e funzionari, contiene anche proposte più "politiche" se vogliamo come l’apertura di vie legali per l’immigrazione.



1. Raccogliere e utilizzare dati accurati e disaggregati come base per le politiche basate su elementi concreti;

2. Ridurre al minimo i fattori negativi e i fattori strutturali che costringono le persone a lasciare il loro paese d'origine;

3. Fornire informazioni accurate e tempestive in tutte le fasi della migrazione;

4. Garantire che tutti i migranti abbiano la prova dell'identità legale e documentazione adeguata;

5. Migliorare la disponibilità e la flessibilità dei percorsi per la migrazione regolare;

6. Agevolare il reclutamento equo ed etico e salvaguardare le condizioni che garantiscono un lavoro dignitoso;

7. Affrontare e ridurre le vulnerabilità nella migrazione;

8. Salvare vite umane e organizzare sforzi internazionali coordinati per i migranti dispersi;

9. Rafforzare la risposta transnazionale al traffico di migranti;

10. Prevenire, combattere e sradicare la tratta di esseri umani nel contesto della migrazione internazionale;

11. Gestire i confini in modo integrato, sicuro e coordinato;

12. Rafforzare la certezza e la sistematicità delle procedure di migrazione per gestire in maniera appropriata screening, valutazione e rinvio;

13. Utilizzare la detenzione solo come misura di ultima istanza e lavorare per individuare alternative;

14. Migliorare la protezione consolare, l'assistenza e la cooperazione nel ciclo migratorio;

15. Garantire l'accesso ai servizi di base per i migranti;

16. Responsabilizzare i migranti e le società affinché si realizzino la piena inclusione e la coesione sociale;

17. Eliminare tutte le forme di discriminazione e promuovere un discorso pubblico basato su elementi concreti per

modellare la percezione della migrazione;

18. Investire nello sviluppo delle competenze e facilitare il riconoscimento reciproco delle competenze e delle qualifiche;

19. Creare condizioni affinché i migranti contribuiscano pienamente allo sviluppo sostenibile in tutti i paesi;

20. Promuovere il trasferimento più rapido, più sicuro ed economico delle rimesse e favorire l'inclusione finanziaria dei migranti;

21. Cooperare per agevolare il ritorno sicuro e dignitoso e la riammissione, nonché la reintegrazione sostenibile;

22. Stabilire meccanismi per la portabilità dei diritti di sicurezza sociale e dei benefici ottenuti;

23, Rafforzare la cooperazione internazionale e la partnership globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare.

Come si evince da temi ed obiettivi i punti cardine del testo sono la lotta alla xenofobia, allo sfruttamento dei lavoratori, il contrasto del traffico illegale dei migranti, l'assistenza umanitaria, il potenziamento delle politiche di integrazione, la messa a punto di programmi di sviluppo e la definizione di procedure di frontiera che rispettino la Convenzione sui rifugiati del 1951. I Paesi firmatari devono promuovere anche "il riconoscimento e l'incoraggiamento degli apporti positivi dei migranti e dei rifugiati allo sviluppo sociale".

L’accordo prevede, inoltre, un maggiore sostegno agli Stati che accolgono il maggior numero di rifugiati.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, al momento ci sono 258 milioni di migranti in tutto il mondo, 85 milioni in più rispetto al 2000. Ciò vuol dire che circa una persona su trenta è costretta a lasciare il proprio Paese d’origine per cercare fortuna in uno Stato d’accoglienza. Tra le tante persone coinvolte nel fenomeno migratorio negli ultimi anni ci sono anche 50 milioni di bambini. Dal 2000 a oggi oltre 60mila migranti hanno perso la vita nelle pericolose traversate per arrivare ai Paesi più ricchi.

Intanto arriva un appello al Governo affinché firmi il Global Compact da personalità della cultura e della politica, da Gianrico Carofiglio a Mimmo Lucano, da Maurizio De Giovanni a Nicola Zingaretti.