Fanno il bagno di fronte a San Marco, gondoliere li rimprovera: il video diventa virale

Siamo purtroppo ormai abituati a vedere comportamenti sconvenienti e maleducati in molte città d'arte italiane, soprattutto a Venezia. Protagonisti il più delle volte turisti stranieri. L'ultimo caso, in ordine di tempo, nella città della Laguna. Due turisti francesi sono stati beccati a farsi il bagno in costume nel tratto di laguna proprio di fronte a piazza San Marco e sono stati ripresi da un gondoliere che, con garbo, ha rimesso a posti i maleducati.

"Buongiorno, lo sa che è in piazza San Marco, a Venezia? La parte più bella, più storica e importante della città?", chiede il gondoliere, mentre uno dei due cerca di giustificarsi: fa caldo, quindi bagnarsi nella laguna è sembrata la soluzione migliore. "Fa caldo per tutti, e allora?", è la risposta in francese del gondoliere, mentre i due turisti, visibilmente imbarazzati, escono dall'acqua. "Vive la France!", li saluta il gondoliere. La notizia su VeneziaToday

(Il video pubblicato sul gruppo Facebook: "Via il gabbiotto dal campanile")