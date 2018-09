Diventa milionaria con il "Gratta e vinci" e dona i soldi per realizzare un centro disabili

La donna che qualche giorno fa ha vinto a Grosseto 5 milioni di euro al gratta e vinci era stata definita "una persona perbene", che meritava tutta questa fortuna. Mai definizione fu più veritiera, visto che la donna ha deciso che con quella vincita milionaria comprerà la casa in cui rischia lo sfratto e poi devolverà la maggior parte dei soldi in beneficenza per aiutare gli altri.

A raccontarlo al Tirreno è un suo amico, Gianluca d'Ascoli. "Quel che non ho potuto avere in vita mia voglio che l'abbiano gli altri", ha fatto sapere lei tramite d'Ascoli. Lui è il compagno della titolare della tabaccheria dove la fortunata benefattrice ha acquistato il biglietto vincente.

Milionaria con il gratta e vinci, dona i soldi in beneficenza

Appena 20 euro, poi la sorpresa: "Ma ci sono tutti questi zeri...?". Dopo lo shock, la donna era sparita, per poi rifarsi viva qualche tempo dopo. Sapeva che Gianluca e la compagna Valentina avevano in progetto di aprire un centro disabili e voleva fare una donazione.