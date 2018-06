Compra "Gratta e Vinci" da 10 euro e vince 2 milioni: è caccia al fortunato

Gratta e Vinci "da sballo" a Gonnesa, provincia del Sud Sardegna. Un anonimo fortunato ha vinto ben due milioni di euro con il Gratta e Vinci del Mega Miliardario.

Gratta e vince 2 milioni in Sardegna

La notizia nelle scorse ore ha fatto rapidamente il giro del paese, e tutti si domandano chi sia il neo-milionario che ha acquistato il tagliando da 10 euro nella tabaccheria di Mattia Tatti, scrive l'Unione Sarda.

500mila euro vinti a Torino

Quarantotto ore fa invece la fortuna ha baciato Chieri (Torino), dove è stata realizzata una vincita da 500mila euro con “Miliardario”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Gianluca Ciardi in via Vittorio Emanuele II, 72.

"Anche se il biglietto fortunato è stato grattato proprio davanti ai miei occhi, non conosco il nome del vincitore. Ricordo solo il momento in cui si è reso conto di aver vinto. Era talmente emozionato che mi ha detto: “Ma veramente ho vinto?” e mi ha chiesto di controllare. Chiaramente anch’io ho provato una grande emozione e ancora adesso sono felice per lui. Se una gioia del genere capitasse a me sicuramente vivrei in maniera più rilassata e serena" ha commentato Gianluca Ciardi, titolare del punto vendita.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci in tutta Italia ha distribuito vincite per un importo complessivo di oltre 3 miliardi di euro con un incremento del 3% rispetto al 2017.