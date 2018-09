Gratta e stravince: "colpaccio" da mezzo milione di euro, è caccia al fortunato

Un gran colpo di fortuna. A Legnano, in provincia di Milano, è stata realizzata una vincita da 500 mila euro con il biglietto Gratta e vinci “100X”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita della Sig.ra Wang Ling, in Via Venti Settembre, 94.

“Devo dire che è la prima volta che viene realizzata una vincita così importante qui da noi. Chissà se il vincitore è un nostro cliente…non ne ho idea…ma se lo fosse non mi dispiacerebbe. Se capitasse a me una vincita del genere, penso che staccherei per un po’ la spina, per potermi riposare e fare un bel viaggio lontano”, ha dichiarato ad Agimeg la Sig.ra Wang Ling, titolare del “Pepe Bar – Tabaccheria” di Legnano.

Nel solo 2018 in Lombardia il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per 940 milioni di euro, mentre in tutta Italia nello stesso periodo di riferimento ha distribuito vincite per un importo complessivo di 4,8 miliardi di euro con un incremento del 2 per cento rispetto allo scorso anno.