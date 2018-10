Gratta e vince mezzo milione di euro: la dea bendata bacia i monti Dauni

Fa tappa in Puglia la dea bendata. Vincita "da record" in provincia di Foggia, ad Anzano di Puglia, nel punto vendita di Rita Auciello del Fox Bar in Rione Mastralessio 30: 500mila euro con Gratta e Vinci “Il Miliardario”."Non so chi sia il vincitore - dice oggi la titolare - ma spero che si tratti di qualcuno del posto. Se si presentasse qui da noi gli farei i miei complimenti. Al suo posto, utilizzerei una parte della somma per ristrutturare la casa e aiuterei i figli a sostenere le spese degli studi universitari".

Nella sola Puglia, calcola AgiproNews, il Gratta e Vinci ha distribuito quest'anno complessivamente premi per 368 milioni di euro, mentre in tutta Italia nello stesso periodo di riferimento ha distribuito vincite per un importo complessivo di 5,2 miliardi di euro: incremento del 2% rispetto all'anno passato.

Una settimana fa in Toscana, a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, ec'era stata una vincita analoga: nel nel punto vendita “Matricardi Group & C. SNC” di Matricardi Manuele, presso la Strada Provinciale Nuova Francesca, 500 mila euro erano stati vinti con il biglietto “Nuovo 100X”. Allora non ci furono dubbi sull'identità del fortunato: "Conosco chi è il vincitore. Ha scoperto di avere vinto proprio qui da noi, di fronte a mia sorella. Quando lo ha realizzato è rimasto molto sorpreso; era davvero emozionato e ha chiesto subito indicazioni per convalidare la vincita" aveva raccontato il titolare.