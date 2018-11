Si ferma a far benzina e gioca 10 euro: colpo grosso sullo Stretto, c'è un neo milionario

Colpo grosso sullo Stretto. La fortuna passa per la Sicilia, precisamente a Messina dove è stata realizzata una vincita da 2 milioni di euro con “Il Mega Miliardario” di Gratta e Vinci. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Angela Bertè, Strada Statale 114.

L'identità del vincitore non è nota: “Non so chi possa aver vinto, ma sono certa che – chiunque sia – passerà un bel Natale… E’ la seconda volta che viene realizzata una vincita così importante nella mia tabaccheria. Se capitasse a me, la prima cosa che farei è senza dubbio una bella vacanza ma subito dopo tornerei a lavorare e alla mia quotidianità”, ha dichiarato la signora Angela Berté titolare del Bar Tabacchi presso la Stazione Esso, sulla Strada Statale 114 a Messina.

Gratta e Vinci, che cosa cambia

A breve, come i pacchetti di sigarette, anche i Gratta e Vinci dovranno avere ben visibile su ogni tagliando l'avvertenza sui rischi della ludopatia. Lo prevede il decreto del ministero della salute 18 settembre 2018, "contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2018.

Diventano infatti operative le nuove misure per contrastare il fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo: i Gratta e vinci devono avere stampati su entrambi i lati del biglietto (e su almeno il 20% della superficie) avvertenze molto chiare relative ai rischi legati al gioco d'azzardo (una vera "passione" per milioni di italiani).