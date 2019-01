Gratta e vinci da sogno: premio da mezzo milione con 20 euro

La dea bendata è passata dal Lazio, anzi, con più precisione dalla città di Tivoli, in provincia di Roma, dove un fortunato giocatore ha 'investito' 20 euro in un 'Gratta e Vinci', per poi portare a casa ben 500mila euro. Come riporta l'Ufficio Stampa di Lottomatica, la vincita da mezzo milione di euro è stata realizzata grazie ad un biglietto del “Nuovo 100X”, acquistato nel punto vendita di Miriam El Wekel, titolare del punto vendita in viale Mazzini, 7 a Tivoli.

Gratta e vinci da 500mila euro a Tivoli: è caccia al vincitore

Ma chi sarà il fortunato o la fortunata che con 20 euro sono riusciti a incassare ben 500mila euro? Al momento chi sia il fantomatico vincitore resta un mistero, come confermato da Miriam El Wekel, del punto vendita in viale Mazzini a Tivoli: “La notizia di questa importante vincita è stata una sorpresa inaspettata. Non ho idea di chi possa essere il fortunato, ma gli auguro che il montepremi possa permettergli di vivere con più serenità e realizzare qualche sogno”.

Dall’inizio dell’anno in tutta Italia il 'Gratta e Vinci' ha distribuito complessivamente premi per oltre 159 milioni di euro con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2018.