“Spero ti porti fortuna”: papà regala un gratta e vinci da 5 euro, la vincita è milionaria

Un biglietto regalato, un augurio di cuore e poi la festa. Sono andate così le cose per un operaio, sposato e padre di una bimba, che domenica 16 agosto ha vinto due milioni di euro con un biglietto da 5 euro di “Turista per sempre”, acquistato nel bar Festival, in via Casal del Marmo, a Roma.

Come riporta ilMessaggero.it, ad offrire il biglietto al fortunato operaio romano sarebbe stato il papà pensionato, che gli avrebbe detto “Dai, spero ti porti fortuna”. Un augurio che si è trasformato in realtà.

Il fortunato giocatore ha trovato due volte la scritta “Turista per sempre”, portando a casa il premio massimo: 300mila euro subito, poi una rendita da 6mila euro al mese per 20 anni e al termine il bonus finale da 100mila euro, per un totale di circa 2 milioni di euro. Nel bar Festival si è fatto festa, ma il fortunato giocatore ha preferito rimanere anonimo.