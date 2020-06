Coronavirus, la Grecia riapre agli italiani: ''Entro fine mese via tutte le limitazioni''

Tornano calme le acque tra Italia e Grecia, dopo le restrizioni decise dal governo ellenico per i turisti italiani. Da lunedì 15 giugno inizierà una graduale diminuzione delle misure restrittive per i turisti provenienti dall'Italia, con la previsione di togliere qualsiasi tipo di blocco entro la fine del mese. La conferma è arrivata dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che d Atene ha incontrato il collega greco Nikos Dendias: "Sono contento che l'amico Dendias mi abbia rassicurato sul fatto che la Grecia aprirà all’Italia sicuramente entro la fine del mese eliminando qualsiasi tipo di blocco e obbligo di quarantena per gli italiani con l’impegno a valutare, in base ai dati, una riapertura già dalle prossime settimane".

Coronavirus, il ministro greco: “Entro fine mese via le limitazioni all'Italia''

"Il ministro Di Maio – ha dichiarato il ministro degli Esteri greco Dendias - mi ha aggiornato sui dati in Italia nettamente migliorati. La Grecia toglie dal prossimo lunedì, in maniera graduale fino alla fine del mese, tutte le limitazioni nei confronti dell’Italia. Esprimo i sentimenti di solidarietà da parte del popolo greco al popolo italiano".

"Tutte le attività" commerciali italiane impegnate nel turismo si sono "attrezzate" per "ricevere i turisti in sicurezza", ha quindi sottolineato Di Maio. L'Italia, ha ribadito il ministro, a livello europeo chiede che vi siano in materia di turismo "regole uniformi" e non soluzioni bilaterali o ad hoc "non appropriate".

La Grecia riapre agli italiani, Zaia: ''Bel gesto''

"Prima hanno detto di no all'Italia, poi no ad alcune regioni, poi fino a luglio e adesso hanno tolto il divieto. Mi rifiutavo di pensare che i greci che sono nostri fratelli volessero fare dell'ostracismo nei nostri confronti e oggi hanno confermato la nostra amicizia ed e' un bel segnale. Se questa cosa si e' protratta per qualche settimana e' perché nessuno l'ha voluta risolvere". Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato la decisione della Grecia di togliere ogni limitazione per i flussi turistici con l'Italia.