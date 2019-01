Beppe Grillo a teatro contestato dai free vax: "Sei un buffone"

Beppe Grillo è stato contestato da un gruppo di spettatori durante il suo show al Teatro del Verme di Milano. Mentre raccontava alcuni ricordi della sua famiglia, il comico ha detto: "Mio padre non rideva mai; per quello sono diventato un comico. Quando facevo una battuta, lui guardava mia madre e le diceva: ‘tuo figlio è scemo’". A quel punto dalla galleria si sono levate delle grida: ‘Aveva ragione, Beppe" e "Sei un buffone".

Le grida sono state accolte dalle proteste degli altri spettatori, che hanno cominciato ad inveire contro i ragazzi, che quindi si sono alzati e hanno lasciato la sala. Cercando di placare gli animi, Grillo ha poi detto: "Hanno pagato il biglietto, hanno diritto di dire la loro". E una donna ha gridato: "Lasciali perdere Beppe, sono renziani".

Grillo contestato dai free vax: "Buffone"

I contestatori sarebbero dei free vax ex sostenitori del Movimento 5 stelle. Intervistati dall'inviato del Corriere della Sera, alcuni hanno dichiarato di aver votato in passato per i cinque stelle ma di esserne stati delusi. A Grillo contestano di non aver mantenuto le promesse sul tema dalla libertà vaccinale e di aver sottoscritto il "patto della scienza" di Burioni, definendola ora "servo delle multinazionali".