Grotta Thailandia, tutti al sicuro: fine dell'incubo

Tutti i 12 giovanissimi componenti della squadra di calcio thailandese e il loro allenatore sono stati tratti in salvo dalla grotta nel Nord del Paese dopo un calvario di 18 giorni. Lo hanno detto con un post su Facebook, i SEAL della Marina thailandese al termine del terzo giorno di una complessa missione per portarli fuori.

"Tutti i 12" Cinghiali (così si chiama la loro squadra) "e l'allenatore sono stati estratti dalla grotta", recita il testo "Tutti sono al sicuro" viene aggiunto nel post.

In una giornata drammatica, l'ultimo gruppo di 4 ragazzi oltre il mister, sono stati estratti in una gara contro il tempo, con la pioggia e buio della sera che si avvicinavano. Subacquei internazionali assieme a quelli del SEAl thailandese hanno svolto un ruolo fondamentale in una missione di salvataggio senza precedenti.

I "Wild Boars" - dal nome della loro squadra - sono entrati nel complesso delle grotte di Tham Luang il 23 giugno.