Coronavirus, morta la madre di Pep Guardiola

Grave lutto per Pep Guardiola. Dolors Sala, la mamma del tecnico del Manchester City, è morta a 82 anni dopo avere contratto il coronavirus. E' stato lo stesso club inglese a renderlo noto sul proprio profilo Twitter. "La famiglia del Manchester City è devastata", scrive il club dando la notizia della scomparsa della madre dell'allenatore ed esprimendo a Guardiola il cordoglio "in questo momento angosciante per lui e i suoi familiari".

Un mese fa Guardiola, 49 anni, ha donato un milione di euro per l'acquisto di forniture mediche per la lotta contro la pandemia nella sua Spagna, tra i paesi più colpiti, dove ad oggi si registrano 13.055 decessi e oltre 135mila contagiati. Ha inoltre lanciato 'Cityzens At Home', video pubblicato nell'ambito dell'iniziativa del club, sollecitando i fan a rimanere a casa in rispetto delle norme anti-contagio.

