A chi andranno le tanto agognate “tre stelle” Michelin? Quali saranno i ristoranti più meritevoli? La “bibbia” del mangiar bene nel Bel Paese, verrà illustrata ai media dalla città di Piacenza. La guida nell’ultima edizione aveva “raccontato” 5300 alberghi e ristoranti distribuiti su 1700 Comuni. Tra loro, 367 ristoranti stellati: 10 con tre stelle, 39 con due stelle, 318 con una stella. Il “meglio” della cucina nazionale.

Piacenza sta per salire, meritatamente, alla ribalta dei riflettori per uno degli eventi più prestigiosi mai ospitati in città. Fortemente voluta dall’Amministrazione comunale – in particolare dal sindaco Patrizia Barbieri - la presentazione della nuova edizione della Guida Michelin verrà trasmessa in diretta streaming in esclusiva sul sito de IlPiacenza, a partire dalle ore 11 di mercoledì 6 novembre.

Guida Michelin 2020, la presentazione in diretta streaming

La 65esima edizione della Guida Michelin svelerà ristoranti e chef stellati del territorio italiano. L'evento, che si intitola "Star Revelation Guida Rossa Michelin 2020", si terrà la mattina di mercoledì 6 novembre nella splendida cornice del Teatro Municipale. Dalle 11 il gotha della cucina italiana si riunirà per l'appuntamento più atteso.