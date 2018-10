"Il Buio": un graphic novel per raccontare la lunga notte di Stefano Cucchi

Un graphic novel per raccontare la storia di Stefano Cucchi. A metà novembre arriva in libreria "Il buio, la lunga notte di Stefano Cucchi", edito da Round Robin, che sarà presentato in anteprima a Lucca Comics&Game.

Firmato dalla giornalista Floriana Bulfon (L’Espresso) e dall’autore Noir e sceneggiatore Emanuele Bissattini, con i disegni di Domenico Esposito e Claudia Giuliani, "Il buio" offre ai lettori una ricostruzione che parte dagli atti di un processo lungo e complesso - ancora in corso - per ripercorrere non solo la storia degli ultimi sette giorni di vita di Cucchi, ma l’intera vicenda processuale arrivata fino alla confessione di uno dei carabinieri, raccontando anche la rabbia e il dolore di una famiglia ancora in cerca di verità e la necessità di fare luce, una volta per tutte sulla morte del geometra romano.

Scrive Ilaria Cucchi nella prefazione al libro: