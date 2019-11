Ilaria Cucchi ha deciso di querelare Salvini: "Lo devo a mio fratello"

Ilaria Cucchi ha fatto sapere che querelerà Matteo Salvini dopo le parole pronunciate dall'ex ministro dell'Interno il giorno della sentenza nel processo sulla morte del fratello Stefano. Rispondendo alle domande di un cronista Salvini aveva detto che la vicenda Cucchi testimonia che la droga fa male. Dichiarazioni che avevano da subito suscitato indignazione in larga parte dell'opione pubblica. "Anch'io da madre sono contro la droga, ma Stefano non è morto di droga" aveva commentato a caldo la sorella Ilaria.

A distanza di giorni Ilaria Cucchi ha deciso di passare dalle parole ai fatti: "Il signor Matteo Salvini non può giocare sul corpo di Stefano Cucchi. Non posso consentirglielo" si legge in un post condiviso su facebook.

"Questo era il suo volto quando io ed i miei genitori lo vedemmo all’obitorio il 22 ottobre del 2009. Questo era quel che rimaneva di Stefano. Dei suoi diritti. Della sua dignità di essere umano".

Ilaria Cucchi querela Salvini: "Lo devo a mio fratello"

E ancora: "Immagino che questo post verrà oscurato da Facebook perchè idoneo ad urtare la sensibilità di qualcuno mentre, viceversa, non vengono oscurati tutti i commenti ed i post di insulti e minacce e falsità che, molto bene organizzati, sono comparsi sui social dopo la presa di posizione pubblica dell’ex Ministro dell’Interno. Lo devo a mio fratello" spiega Ilaria Cucchi. "Lo devo a mia madre che, pur estremamente sofferente, ha trascorso tutta la giornata del 14 novembre scorso in attesa di una sentenza che ci rendesse giustizia. Lo devo a mio padre la cui fiducia nello Stato ha fatto sì che compisse il sacrificio più pesante che si potesse chiedergli: denunciare il proprio figlio, da morto e dopo averlo visto in queste terribili condizioni, per la sostanza stupefacente trovata a casa sua".

Ilaria Cucchi su Salvini: "Non posso fare altro che querelarlo"

Da qui la decisione di sporgere querela. "Stefano Cucchi ha sbagliato - si legge nel post - ed avrebbe dovuto pagare ma non morire in quel modo. Il giorno in cui viene pronunciata la sentenza ha il coraggio di dire quelle parole come se fosse al bar e parlasse ai suoi amici? Sono solo una normale cittadina ma non posso fare altro che querelarlo. Mi piacerebbe tanto che l’attuale Ministro dell’Interno sostituisse la costituzione di parte civile fatta proprio dal sig. Salvini con la propria. Non sono un avvocato ma forse potrebbe essere possibile.Ed ora che i leoni da tastiera si scatenino pure con le loro menzogne sempre più raffinate e costruite ad arte. Io vado avanti".