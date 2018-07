Polveri rosse dall'Ilva, l'ira dei tarantini: "Voi litigate, qui intanto succede questo"

Il futuro dell'Ilva è ancora incerto, tra Di Maio e il suo predecessore Carlo Calenda "volano stracci", come si dice, dopo il parere dell'Anac sulla gara per l'assegnazione, e intanto il quartiere Tamburi è nuovamente avvolto da una nube rossa carica delle polveri provenienti dai parchi minierali dello stabilimento siderurgico.

Sui social è diventata virale la fotografia diffusa su Facebook da Alessandro Marescotti, presidente dell'associazione ambientalista Peacelink, che mostra un paesaggio quasi da film apocalittico, invaso dalla polvere rossa.

L'ira dei cittadini sui social

"Condividete questa immagine. Il nostro grido arrivi ovunque", chiede Marescotti. Anche altri cittadini hanno postato foto e video della nube. "E mentre voi vi beccate via Twitter sull'Ilva, a Taranto succede questo. La città è ostaggio di uno Stato che continua a delinquere indisturbatamente. Chiudete il mostro!", scrive su Twitter un'utente.

Il deputato tarantino del Movimento 5 Stelle Giovanni Vianello ha commentato su Facebook: "Non saranno le prescrizioni ad impedire gli eventi di malattia e morte. Il mostro va chiuso". "Nonostante l’impressionante nube che fa sembrare questa parte di Taranto al pari di un inferno, non è questa la cosa più pericolosa (il che è tutto dire): quello che è più pericoloso – afferma Vianello – sono le nano particelle di Ipa e diossine che vengono emesse dalle cokerie e dall’agglomerato, molto più letali e non visibili a occhio umano”.

Marco Bentivogli, segretario generale della Fim-Cisl, punta il dito contro la "fuga dalle responsabilità" su quanto sta avvenendo e chiede di accelerare "subito la copertura parchi minerari iniziata solo a febbraio".

È in corso una tromba d’aria a #Taranto, minerali ovunque..



Continuiamo a prorogare amministrazione straordinaria ricorrere a tutto e a tutti nella fuga dalle responsabilità. Così si tutela ambiente?

Accelerate subito copertura parchi minerari iniziata solo a febbraio. #ilva pic.twitter.com/oOQJVJucoe — Marco Bentivogli (@BentivogliMarco) 23 luglio 2018

Ilva, Calenda vs Di Maio

Il commento di Bentivogli è stato ritwittato anche da Carlo Calenda, che ha commentato: "Unico modo per risolvere è andare avanti con la copertura dei parchi minerari iniziata a febbraio, chiudere l’accordo con Mittal senza perdere tempo e far partire tutti gli altri interventi ambientali. Subito".

L'immagine simbolo di questa giornata è stata condivisa su Facebook anche da Luigi Di Maio:

Vi sembra normale vivere in condizioni del genere?

È arrivato il tempo di sistemare questa faccenda e l’onere spetta a noi. Se siamo arrivati a dover gestire un disastro di queste proporzioni, soprattutto in termini di danni ambientali e per la salute dei cittadini, è perché le cose in passato sono state fatte in fretta e male. Spero che un giorno capiremo anche il perché. È necessario valutare tutte le criticità emerse anche dai rilievi dell’Anac, in particolare quelle relative alla legalità.

Per questo abbiamo letto 23.000 pagine e per questo abbiamo già fatto partire gli accertamenti e vi terrò aggiornati come sempre. Il mio obbiettivo è prendere la decisione migliore possibile pensando all’occupazione, all’ambiente e alla salute dei cittadini, perché di questa renderò conto alla mia coscienza e ai cittadini.

E solo a loro.

A Taranto è di nuovo Wind Day

Intanto Taranto è allerta per il Wind Day, la giornata segnalata dall'Arpa Puglia che si quando si solleva il forte vento da nord ovest che dall'area industriale disperde le polveri in particolare proprio sul vicino rione Tamburi. La Asl di Taranto ha diffuso una serie di "raccomandazioni utili per minimizzare l'esposizione a polveri sottili della popolazione", consigliando ai soggetti a rischio (asmatici, cardiopatici, bambini e anziani) programmino eventuali attività sportive all'aperto prima delle 8 o dalle 12 alle 18. Nelle giornate di vento i valori di Pm10 potrebbero superare la soglia dei 25 microgrammi (fino a 50 microgrammi) per metro cubo.