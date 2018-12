Sbarchi al minimo, l'emergenza ora sono i morti in mare

Dal 1° gennaio al 3 dicembre 2018 in Italia sono sbarcati poco più di 23mila migranti, un numero molto basso se consideriamo che nello stesso periodo del 2017 i migranti arrivati sulle nostre coste erano stati oltre 117mila e nel 2016 addirittura 173mila. Si tratta di un trend che va avanti da tempo.

Dopo il boom degli anni 2014-2016, un consistente calo degli sbarchi (nell’ordine del 70%) era stato registrato già nel 2017, con Marco Minniti al ministero degli Interni. Quando al Viminale è arrivato Matteo Salvini, il numero dei migranti sbarcati è diminuito ancora, tanto che forse non ha più senso parlare di emergenza immigrazione.

Il numero degli arrivi è ormai in linea con quello degli anni ’90 e della prima decade dei 2000. Qualche esempio: nel 2008 i migranti sbarcati in Italia erano stati oltre 36mila, nel 2009 e nel 2010 meno di 13mila in due anni, nel 2011 62mila. Negli anni novanta l’andazzo è stato simile. Prima del 2011, in nessun caso il numero degli sbarchi aveva superato le 50mila unità.

Aumenta il tasso di mortalità in mare

Tutto bene? Insomma. C’è anche l’altra faccia della medaglia. Il tasso di mortalità tra chi tenta la traversata del Mediterraneo centrale è passato infatti dal 2,4% del 2017 al 5,4 del 2018 (nel 2016 era stato del 2,5%). Insomma, ci sono ancora troppi morti, anzi a livello percentuale il dato è molto più elevato degli anni scorsi. In termini assoluti, invece, il numero di morti è diminuito: secondo Unhcr, nel 2018 hanno perso la vita 1263 migranti, laddove nel 2016 e 2017 il numero ammontava rispettivamente a 4568 e 2873.

Cala anche il numero delle richieste di asilo

Secondo l'Ismu, inoltre, nei primi nove mesi del 2018 si rileva un significativo calo delle richieste di asilo: si tratta di circa 44mila domande presentate tra gennaio e settembre, il 58% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Restano significative le richieste presentate da minori non accompagnati: nel 2017 sono state 9.782, il dato più alto (erano 2.500 nel 2014) e il 73,5% in più rispetto al 2016.