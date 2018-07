Imprenditore non vuole gli stagisti: "Sono impreparati, fanno solo perdere tempo"

I giovani stagisti che arrivano direttamente dalle aule per partecipare ai progetti di alternanza scuola-lavoro sono "impreparati" e lui non li vuole in azienda perché rallentano il lavoro e sono "una perdita di tempo". Questo il senso della lettera inviata nei giorni scorsi dal titolare di un'azienda di revisione e assistenza motori del trevigiano ai presidi delle scuole della provincia.

"Gentile preside, eviti per cortesia di mandarci i suoi ragazzi per uno stage: la loro preparazione è scadente, non hanno voglia di imparare né di fare domande", scrive Nisio Lenzini, come riporta La Tribuna di Treviso, per il quale i ragazzi non solo mancano di preparazione teorica ("l'80 per cento dei ragazzi che sono venuti da me non sa leggere il calibrio"), ma non hanno nemmeno la curiosità e la voglia di imparare. "L'azienda deve fare l'azienda, spetta alle scuole la formazione, ma questa non è assolutamente all'altezza". E le parole dell'imprenditore, già presidente del Treviso Calcio, hanno creato un caso.

Stagisti in formazione o personale specializzato?

A rispondere è stata la dirigente dell'Itis Giorgi Fermi di Treviso, Susanna PIcchi. "Mi ha stupito l'iniziativa di Lenzini. Il nostro istituto ha collaborato con l'azienda e i nostri tutor sono sempre pronti a intervenire se ci sono problemi, quando vengono segnalati. Forse alla Lenzini serve personale specializzato, ma è chiaro che i ragazzi di terza fanno gli stage proprio per imparare".

La dirigente poi replica: "Di sicuro qualche ragazzo è meno motivato, ma il nostro istituto collabora con aziende di tutta la zona e a volte non riusciamo a soddisfare tutte le richieste. Di sicuro qualcosa si può migliorare, si può sempre, e ci stiamo impegnando a farlo".

Alternanza scuola-lavoro e le imprese

Sul caso è intervenuta anche Unindustra Treviso, sottolineando come la maggior parte delle imprese è soddisfatta della collaborazione con le scuole. "Abbiamo sempre sostenuto, con tempo e risorse, le scuole affinché assicurino una adeguata educazione professionale - dice Sabrina Carraro, vicepresidente di Unindustria Treviso - Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso - lo consideriamo strategico per il futuro delle nostre imprese e del loro ruolo sociale nel territorio. Tra le imprese registriamo un diffuso interesse e partecipazione. In una recente indagine condotta a Padova e Treviso dall'Associazione insieme a Fondazione Nord Est è emerso un giudizio ampiamente positivo delle imprese (88 per cento del campione)".

Resta poi il problema sollevato da Lenzini della difficoltà nel trovare dipendenti qualificati, a cui Carraro replica: "In questi mesi, grazie ai segnali di ripresa, è evidente il gap che si è creato, sia come qualità che quantità, tra una domanda crescente da parte delle imprese e un'offerta limitata di giovani diplomati. Un contatto positivo con le imprese fin dal periodo scolastico può far conoscere meglio la realtà delle imprese, le loro opportunità di lavoro e favorire un migliore incontro tra domanda e offerta per i giovani".

Di tutt'altro avviso è invece Piero Bernocchi, portavoce nazionale Cobas, che spiega a Today.it: "In molti settori non è che le aziende non vedano proprio l'ora di ritrovarsi questi ragazzi, a cui fare da balia e spiegare il mestiere, e gli studenti spesso non sono motivati perché magari nemmeno poi vogliono fare quel lavoro lì. Le imprese serie non hanno interesse nell'alternanza scuola-lavoro"..

"L'alternanza scuola-lavoro esisteva già prima della riforma per alcuni istituti, ad esempio gli alberghieri, che mandavano gli studenti a fare esperienza nei ristoranti, negli alberghi. I ragazzi andavano ad imparare ed era loro interesse farlo. Era un percorso condiviso dalla scuola e dagli studenti - ricorda Bernocchi - Ora è un obbligo, con un monte ore eccessivo che toglie ore di lezione. I ragazzi non partecipano tutti nello stesso momento allo stesso progetto e le classe finiscono il più delle volte decimate".

Per Bernocchi bisogna "ritornare a come era prima, con il consenso reciproco di scuole e studenti nella scelta". "E comunque prima si studia a scuola, dopo viene il lavoro. Bisogna eliminare anche questa obbligatorietà, che ha portato a storture e forzature per cercare di coprire tutte le ore previste".

Formazione in azienda anche per i docenti?

"L’alternanza scuola-lavoro è uno strumento importante per mettere in contatto l’istruzione sui banchi con il mondo del lavoro, ma non basta introdurre con legge un obbligo curricolare: l’istituto va seriamente rivisto, alla luce delle esigenze delle aziende e della preparazione degli studenti, nonchè delle loro aspettative”, sostiene invece l'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan.

“L’imprenditore Lenzini mi ha stupito – dice Donazzan - quando mi ha riferito di aver messo a disposizione degli istituti del territorio una sala di prova motori unica nel suo genere, che una scuola non avrà mai la possibilità di avere, nelle giornate di sabato e che nessuna scuola ha richiesto di avvalersene. Da qualche tempo sto ragionando su come potenziare l’offerta formativa, a partire dai docenti – conclude la referente delle politiche regionali per la scuola, la formazione e il lavoro - Credo vada pensata prima di tutto una alternanza scuola-lavoro anche per gli insegnanti: sarà utile come occasione di motivazione, aggiornamento delle competenze e riscatto del loro ruolo. Anche se prioritario e prevalente è il problema dell’educazione dei giovani, compito principale delle famiglie, oggi sempre più fragili e molto deboli nel comunicare i valori della responsabilità e dell’impegno verso il mondo del lavoro”.

"Non stiamo a improvvisare", replica secco Bernocchi alla proposta dell'assessore Donazzan di un'alternanza scuola-lavoro anche per i docenti. "Non credo che pensino seriamente a una cosa del genere. I docenti devono essere aggiornati, ma non così. Noi da tempo proponiamo un periodio sabbatico - tre mesi o più - con forme specifiche e obblighi particolari per garantire la formazione. L'obiezione che riceviamo è sempre la stessa: ma se si fa così poi non ci sono i soldi per chiamare i supplenti. La verità è che un aggiornamento serio dei docenti non interessa, perché non interessa proprio l'istruzione. Non è un caso che quando si forma un nuovo governo, l'unico ministero di cui non si parla mai è quello dell'istruzione. Il M5s in questo campo ha lasciato tutto in mano alla Lega, che non mi pare abbia mai parlato molto di scuola".