Il nuovo ponte di Genova si chiamerà San Giorgio: inaugurazione il 3 agosto

Il nuovo ponte di Genova si chiamerà San Giorgio, e verrà inaugurato lunedì 3 agosto. Ad annunciarlo è il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci nel giorno in cui a Genova è arrivata la ministra alle Infrastrutture, Paola De Micheli, per inaugurare la ripresa dei lavoro per il nodo ferroviario.

Trovato l'accordo con i Benetton per le concessioni autostradali si va dritti verso la soluzione della ferita di Genova: in questi giorni sul nuovo ponte sono in corso le operazioni per il collaudo statico, iniziate domenica.

All'inaugurazione lunedì 3 agosto alle 18.30 sono attese le massime cariche dello Stato, tra cui anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La croce di San Giorgio, a cui il ponte verrà intitolato, è l’antico simbolo della repubblica marinara di Genova.

Era il 14 agosto 2018 e mentre Genova era investita da un forte temporale alle 11.36 il viadotto sul Polcevera cedeva di schianto. Il Ponte Morandi, che nel 1967 era stato salutato come un prodigio della tecnica costruttiva, crollava portando con sé 43 vittime che in quel momento transitavano sul tratto finale dell'autostrada A10. Nel febbraio 2019 iniziò la demolizione dei piloni e degli stralli supersititi, culminata nella esplosione avvenuta il 28 giugno 2019.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo ponte tuttavia potrebbe avere dei problemi dovuti al tracciato realizzato ricalcando il quello del Ponte Morandi, intramezzato da curve strette non più previste dalle più recenti normative. Così nelle ultime settimane hanno fatto discutere le limitazioni di velocità che verrebbero imposte (80 km/h verso Genova e forse di 70 verso Savona) anche sul nuovo viadotto.