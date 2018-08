Collisione in volo tra due aerei acrobatici: un morto e un ferito

Due biplani acrobatici experimental Steen Aero Lab "Skybolt" sono entrati in collisione sabato 4 agosto 2018 durante una sessione di allenamento in occasione del Suceava air show, nel nord est della Romania. Un pilota è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito.

I due velivoli stavano effettuando un cosiddetto "volo a specchio" in cui uno - quello più in alto - vola rovesciato rispetto a quello più in basso che lo segue. Tuttavia qualcosa è andato storto e nella fase di rimessa dalla manovra i due aerei si sono toccati precipitando al suolo insieme.

L'air show è stato annullato. Sulla vicenda sono state aperte inchieste da parte della magistratura e delle autorità aeronautiche rumene.