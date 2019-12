Influenza, già 700mila casi: dai rimedi della nonna allo zenzero, antidoti ai mali di stagione

Sbalzi di temperatura, vento e pioggia, scarsa protezione dal freddo e dalle intemperie sono alleati di virus e batteri, in agguato in questi giorni di fine autunno. I casi di influenza sono già oltre 700 mila e che tenderanno a intensificarsi nelle prossime settimane, in vista delle feste natalizie.

Per evitare di rimanere a letto con febbre e raffreddori proprio durante quei giorni, è bene rispolverare vecchi consigli pratici come quelli delle nostre nonne e adottare strategie di prevenzione, suggerisce Serena Missori, specialista in Endocrinologia e diabetologia e docente alla Università La Sapienza di Roma, facoltà di Farmacia e Medicina, nei corsi di alta formazione in 'Metodologie Anti-Aging e Anti-Stress'.

"Quando il corpo inizia ad adattarsi a situazioni climatiche differenti - spiega l'esperta - il sistema immunitario reagisce per proteggerci e questo 'lavoro extra' necessita di un maggior contributo da parte nostra, mediante il cibo e piccole strategie quotidiane".

Il decalogo anti influenza: dai "rimedi della nonna" allo zenzero

Sono pratici i consigli pratici che Missori fornisce per evitare di lasciarsi colpire dall'influenza e utili per supportare il nostro sistema immunitario; un vero e proprio decalogo con indicazioni semplici ma che molto spesso diamo per scontate e che ci potrebbero evitare giornate difficili, starnuti, febbre e tosse.

1) Tenere al caldo naso e gola : l'obiettivo è quello di portare calore e flusso di sangue alle stazioni immunitarie (il primo blocco difensivo) e di scaldare l'aria che inspiriamo per non far paralizzare i peli.

: l'obiettivo è quello di portare calore e flusso di sangue alle stazioni immunitarie (il primo blocco difensivo) e di scaldare l'aria che inspiriamo per non far paralizzare i peli. Scoprirsi quando siamo al chiuso perché sudare per poi prendere di nuovo freddo quando si esce non è un buon modo per sfuggire dalle malattie da raffreddamento.

perché sudare per poi prendere di nuovo freddo quando si esce non è un buon modo per sfuggire dalle malattie da raffreddamento. Aumentare il calore : mangiare e bere minestre, brodi, the e infusi per aumentare il calore interno. Il calore, infatti, è il killer di virus e batteri: per questo il corpo si difende da questi con la febbre.

: mangiare e bere minestre, brodi, the e infusi per aumentare il calore interno. Il calore, infatti, è il killer di virus e batteri: per questo il corpo si difende da questi con la febbre. Bere acqua, limone, miele e zenzero : per una sferzata d'energia, bevanda utilissima per disinfettare e lenire la gola.

: per una sferzata d'energia, bevanda utilissima per disinfettare e lenire la gola. Utilizzare l'olio di mandorle: 2-3 gocce nel naso, per aiutare a prevenire irritazioni e secchezza della mucosa nasale.

Se invece l'influenza ci ha già colpiti e febbre e raffreddore ci debilitano, di seguito ecco alcuni rimedi naturali ed economici: