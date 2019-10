Instagram, addio filtri effetto ritocco

Dopo i like, i milioni di utenti Instagram si preparano a un altro addio, quello ai filtri fotografici che simulano l'esito di un ritocco. Lo ha comunicato la società che realizza questo tipo di effetti per il social.

Una decisione, riferisce la Bbc online, spiegata dal fatto che i filtri che modificano i tratti del volto possono avere effetti negativi sulla percezione di sé e sulla psiche delle persone.

"Stiamo rivalutando le nostre politiche: vogliamo che i nostri filtri siano un'esperienza positiva per le persone", ha detto un portavoce, che poi ha aggiunto: "Rimuoveremo tutti gli effetti dalla gallery associati con la chirurgia plastica, non ci saranno approvazioni di nuovi effetti come questi".