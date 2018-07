Insulta Salvini su Facebook: il ministro gli chiede 20mila euro di danni

Si è tenuta oggi la prima udienza del proceso a carico di Valerio Ferrandi, noto esponente dell'area anarchica milanese, accusato di calunnia e diffamazione per aver insultato Matteo Salvini su Facebook.

"Salvini, in nome della bellezza e dell'intelligenza. Fai un gesto nobile. Sparati in bocca". Questo 'l'invito' che Valerio Ferrandi, 32 anni, rivolse al leader del Carroccio, sotto un post pubblicato dallo stesso Salvini in occasione delle celebrazioni del 25 aprile del 2016. Il giovane oppositore rispose poi a un commento del leader leghista incalzandolo con la domanda "prima o poi verrai appeso a un lampione, ne sei consapevole?".

Il messaggio, divulgato attraverso lo pseudonimo di Frederic Dubarrè, è costato al giovane antagonista l'accusa per diffamazione e minacce, come riferisce MilanoToday. Al processo si è costituito parte civile lo stesso Salvini, che ha chiesto a Ferrandi 20mila euro di danni.

Dopo la denuncia presentata da Salvini a titolo personale e a nome della Lega, il pm Enrico Pavone aveva chiesto l’archiviazione dell’indagine a carico del giovane ma l’istanza è stata respinta da un gip che ne ordinò l’imputazione coatta. Così oggi si è celebrata la prima udienza, con la Lega che ha chiesto di costituirsi parte civile contro il 23enne e il giudice monocratico Giuseppe Vanore che ha bocciato l’istanza. Il 30 gennaio 2019 verrà ascoltato anche Matteo Salvini.

Figlio di Mario Ferrandi, ex membro dell'organizzazione armata di estrema sinistra Prima Linea, una volta fuori dall'aula Valerio Ferrandi ha dichiarato: "Il signor Salvini dovrebbe evitare le consuete provocazioni. La mia non era una minaccia ma un invito a studiare la storia per evitare che si ripeta".