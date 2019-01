Cosa rischia l'autista di Padova che ha coperto di insulti (razzisti) una passeggera

La passeggera (straniera) si lamenta per la velocità eccessiva del mezzo e l’autista le risponde con un profluvio di insulti, anche razzisti: “Andate a casa vostra, qui c'è gente che lavora .... stai zitta te deficiente...”. E ancora 'Non sono razzista. Io ne ho i c... pieni di voi, andate a casa vostra, cosa venite a fare qua a rompere i c... Silenzio! Basta rompere i c... alla gente che lavora! Stai zitta!".

Insomma oltre un minuto di insulti e offese dell'autista, che frattanto continua a guidare il bus tra le strade di Padova mentre c'è chi riprende con i cellulari e una passeggera chiede di moderare le parole perché ci sono dei bambini a bordo.

Il video dell'increscioso episodio, che a quanto pare non è recentissimo, è diventato virale tanto che Busitalia, l'azienda dei trasporti che gestisce gli autobus a Padova, ha acquisito le immagini per risalire all'identità del conducente, annunciando seri provvedimenti nei suoi confronti, e invitando chiunque abbia informazioni a riferirle. Duro il sindaco di Padova, Sergio Giordani: secondo lui "quell'autista deve essere licenziato".

Autista insulta passeggera a Padova, il sindaco: "Quel video fa ribrezzo"

"Vedere quel video fa davvero ribrezzo - ha detto il sindaco -, siamo in un luogo civile, non si possono accettare bestemmie, insulti, aggressività sono caratteristiche che non si addicono a nessun tipo di mestiere. Se come auspicabile la persona sarà individuata per quello che mi riguarda l’azienda deve valutare seriamente il licenziamento".

Autista copre di insulti razzisti la passeggera: "Ci saranno sanzioni"

Andrea Ragona, presidente di BusItalia, ha definito "inaccettabile" il comportamento dell'autista: "Ci saranno sicuramente delle sanzioni - ha spiegato -. Ci scusiamo con i passeggeri e con tutti coloro che si sono giustamente sentiti offesi. Chiunque abbia elementi in più non esiti a contattarci".

Le indagini per risalire all'identità dell'autista

Proprio grazie al video si sta cercando di risalire al conducente con i pochi elementi a disposizione. Si esclude ad esempio che l'episodio possa essere avvenuto sulla linea extraurbana proprio perché dei dettagli fanno capire che tipo di mezzo sia, è non uno di quelli che vengono utilizzati su quel tipo di tratte.