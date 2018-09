Dal nulla ha creato un impero: Jack Ma dà l'addio ad Alibaba

E' la fine di un'epoca per Alibaba, il gigante dell'e-commerce che ha plasmato la vita digitale dei cinesi. Il co-fondatore e presidente Jack Ma ha annunciato il suo ritiro dalla società, per dedicarsi alla filantropia soprattutto nel campo dell'educazione. Lo si legge in un'intervista al New York Times.

Prima di avviare Alibaba nel 1999, Ma era un insegnante d'inglese. Per la Cina è stato un pioniere, che ha costruito dal nulla un colosso internet valutato, qualcosa come 420 miliardi di dollari. Ha spiegato che intende dimettersi dalla compagnia lunedì, giorno del suo 54mo compleanno, facendo riferimento alla sua uscita come all'"inizio di una nuova era" piuttosto che la fine.

L'annuncio di Ma è insolito, perché il New York Times è bloccato in Cina e quindi non visibile agli utenti cinesi, che però sono spesso in grado di aggirare il divieto. In un'altra intervista diffusa venerdì da Bloomberg TV, Ma aveva dichiarato di voler seguire le orme del fondatore di Microsoft, Bill Gates, diventato uno dei più prolifici filantropi del mondo. La decisione di dimettersi a mezz'età rappresenta, inoltre, un cambio di paradigma, in un paese nel quale i grandi capitani d'industria tendono a lavorare ancora dopo gli 80 anni. Al momento Alibaba, non ha emesso ancora comunicati ufficiali.

Video Askanews