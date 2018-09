Jennifer dimentica il suo Tigro sul treno, l'appello della mamma: "Aiutatemi a trovarlo"

La condivisione su Facebook è tutto e chissà che di condivisione in condivisione non si possa ottenere un "miracolo", anche se si tratta di una piccola cosa. Jennifer, una bimba di 7 anni, ha perso il suo pupazzo preferito, quello con il quale è cresciuta da quando aveva quattro mesi e ora sua mamma - un'italiana che vive a Liverpool - ha lanciato un appello su Faceboko per ritrovarlo.

Lei e la figlia erano su un treno regionale Firenze-Pisa lo scorso 27 agosto quando il pupazzo Tigro viene dimenticato sul convoglio. Una volta tornate insieme in Inghilterra, Beatrice decide di lanciare un appello vedendo la disperazione di Jennifer. Un post su Facebook che in pochi giorni ha ottenuto diecimila condivisioni e un'infinità di commenti.

La mattina del 27 agosto nel treno regionale 6807 che partiva da Firenze Santa Maria Novella alle 7.33 per arrivare a Pisa centrale alle 8.52 Tigro si è perso. Quando mia figlia se n’è accorta, poco prima di prendere l’aereo, ho visto nel suo visto un’espressione di panico e dolore, quello della perdita, che non dimenticherò mai e che mi ha trapassato da parte a parte. Lo so che esistono circostanze ben più gravi, ma Tigro l’ha accompagnata dappertutto e, soprattutto, l’ha consolata a ogni pianto della sua vita. Tranne quello che si sta consumando in sua assenza. Tigro è stato con lei per 7 anni, ed è stato anche con noi e per noi è un pezzo di Jennifer: lo abbraccia talmente spesso che è tutto consumato e scolorito e porta perfino il suo odore

La speranza è che qualcuno possa ritrovarlo. "Farebbe la felicità di una bimba di 7 anni, che vivrebbe qualcosa di magico".