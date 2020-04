L'ipotesi del "semaforo" per riaprire i negozi in sicurezza nella Fase 2

Imprenditori ed aziende si stanno ingegnando sulle modalità con cui ripartire nella cosiddetta "Fase 2" dell'emergenza coronavirus. Dopo l'ipotesi di barriere in plexiglass da impiantare in stabilimenti balneari e ristoranti per favorire il distanziamento sociale, adesso nasce l'idea di un "semaforo comportamentale" da utilizzare nei negozi. Si chiama "Safety Pois" ed è stato brevettato da un’azienda italiana. È una segnaletica visiva a pavimento che indica in modo automatico ed efficace i flussi dinamici che le persone possono seguire per mantenere la distanza di sicurezza da fermi e in movimento. La regola è una sola: ogni pois può essere occupato soltanto da una persona alla volta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una soluzione semplice, facilmente implementabile, analogica e quindi comprensibile da tutti. Di fatto si tratta di un sistema di snodi segnalatori realizzato attraverso dei pois di diametro di 50 cm di tre colori, verde, giallo e rosso, da applicare sul pavimento a 1,50 mt l’uno dall’altro. I pois vanno a creare una griglia verticale di distanze di sicurezza che indicano con chiarezza l’azione consentita. Il pavimento si trasforma, così, in una scacchiera colorata nella quale il rosso indica che è necessario fermarsi in attesa del proprio turno, il giallo corrisponde a una sosta breve di attesa (ad esempio davanti a uno scaffale al supermercato o davanti a un’opera d’arte al museo) e il verde dà il via libera.