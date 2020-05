SpaceX entra nella storia: come vedere il lancio di questa sera (anche dall'Italia)

Oggi 27 maggio 2020 una navicella di SpaceX, impresa fondata in California dal multimilionario Elon Musk, trasporterà gli astronauti della Nasa Bob Behnken e Doug Hurley alla Stazione spaziale internazionale (Iss). La navicella decollerà dal centro spaziale Kennedy di Cape Canaveral, in Florida, alle 16.33 locali, 22:33 in Italia.

Il razzo, denominato Falcon 9 monta sulla cima la Crew Dragon, la capsula che traporta i due astronauti incaricati di questo volo di test. Non sarà infatti un lancio come tanti: il lancio della navicella di SpaceX segnerà il primo viaggio in orbita di un veicolo di proprietà privata e sarà il primo volo spaziale in nove anni con equipaggio Usa con destinazione Iss.

Musk ha fondato la Space Exploration Technologies nel 2002, con l'obiettivo finale di permettere alle persone di vivere su altri pianeti. La Nasa è stato un socio e un cliente chiave in ogni passo del cammino dell'impresa con sede a Hawthorne, in California. Una versione cargo della capsula Dragon di SpaceX già compie viaggi regolari alla Stazione spaziale. Nel 2014 la Nasa ha concesso a SpaceX e a Boeing un totale di 6,8 mld di dollari (6,23 mld di euro) in contratti per aumentare la capacità degli Usa di volare verso la Stazione, senza dover comprare posti nelle capsule russe Soyuz.

La principale novità introdotta da SpaceX è la tecnologia che consente il recupero dei razzi vettori, consentendo il loro riutilizzo e pertanto un contenimento dei costi.

Secondo il piani al momento del discatto del primo stadio, che inizierà la manovra di inversione per tornare a terra, il secondo stadio del Falcon 9 continuerà a spingere la Crew Dragon verso l'orbita. Quando saranno passati 7 minuti dal lancio i motori del primo stadio permetteranno al vettore di uscire dalla traettoria di caduta parabolica per direzionarvi verso la piattaforma di recupero situata nell'Oceno Atlantico.

Niente recupero invece per il secondo stadio del lanciatore incaricato di portare la Crew Dragon in orbita verso la Iss prima di disintegrarsi nell'atmosfera. Behnken e Hurley arriveranno nei pressi della ISS circa 17h e 40 minuti dopo il lancio.

Parte di questo spettacolo sarà visibile anche nel cielo dell'Italia. La navicella Dragon di SpaceX con i 2 astronauti sarà visibile come un piccolo puntino nel cielo alle ore 22.57 dalla nostra penisola osservando il cielo allo zenit.

Per tutti qui il link della diretta video

Se la finestra metereologica non dovesse consentire il lancio verrà recuperato il 30 Maggio.

