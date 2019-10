Lapo Elkann attacca Salvini sui migranti, la replica (poco elegante) dell'ex ministro

Lapo Elkann contro Salvini e i politici in generale sul tema migranti. "Non mi piace usare la parola migranti, mi piace definirli nuovi italiani perché voglio ricordare che fino a qualche anno fa anche gli italiani andavano via ed erano dei migranti. Mi sembra una parola denigratoria, che non rispetta le persone". Così l'imprenditore intervenuto a Palermo per la firma di un protocollo d'intesa tra la Fondazione Laps, di cui è fondatore e presidente, e la Croce Rossa siciliana, per aiutare i bambini in difficoltà.

Lapo Elkann contro Salvini sui migranti: "Non mi piace il suo comportamento"

Sulla tragedia di Lampedusa, ha spiegato Elkann, "molto tristemente nessun politico era presente. E' una cosa che mi intristisce molto come italiano. I politici sono pagati da noi e dovrebbero essere presenti nei momenti difficili. Trovo abbastanza vergognoso che a Lampedusa non fossero presenti le istituzioni". Poi la stoccata all'ex ministro dell'Interno Salvini: "Non mi piace Salvini, non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni".

Lapo Elkann contro Salvini, la replica (poco elegante) dell'ex ministro

Sferzante il commento del leader della Lega, che ha replicato alludendo al passato del rampollo di casa Agnelli (qualche anno fa Lapo Elkann finì sui giornali per una brutta storia legata alla droga): "Da Lapo Elkann dichiarazioni stupefacenti". "Ma questo c'è o ci fa?", ha poi scritto sul suo profilo Twitter.

Ma questo c'è o ci fa? — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 ottobre 2019





"La Sicilia è la terra di accoglienza più importante che c'è in Italia di quelli che io chiamo nuovi italiani. La bontà d'animo dei siciliani è molto forte ma la Sicilia - ha continuato Elkann - è anche la terra che soffre di più per gli approdi, è quella che è meno aiutata e meno sostenuta dall'Europa". "Credo che la Sicilia - ha aggiunto - debba essere aiutata non solo dall'Italia ma anche dall'Europa che dovrebbe fornire supporto a quest'isola". E sulle Ong, Elkann si dice "a favore, portano aiuto al prossimo. La realtà dei fatti è che ce n'è bisogno".