Fare l'influencer è un lavoro? Dal Codacons esposto contro il corso di laurea per aspiranti vip

Per diventare la nuova Chiara Ferragni ora si studia anche all'università, ma il corso di laurea per diventare influencer finisce all’attenzione della Procura della Repubblica e del Ministero dell'Istruzione dopo che l'associazione Codacons ha inviato un esposto affinché si valuti la correttezza dell’operazione avviata da una università telematica.

La laurea per diventare "influencer" è stata lanciata in questi giorni da una università online, che avrebbe avviato un corso di laurea specifico dedicato agli aspiranti Influencer. "Abbiamo deciso pertanto di fare luce su questo nuovo corso di laurea - spiega il Codacons - affinché si avviino indagini mirate sull’iniziativa dell’università telematica" per quello che sembra più una operazione di marketing che una vera e propria offerta formativa per gli studenti, rischiando tra l’altro di illudere i più giovani circa i risultati conseguibili grazie a tale corso

Secondo il Codacons l'operazione che mira a formare la figura professionale dell’influencer - facendo di fatto di questo ruolo un vero e proprio lavoro - rischia di illudere i giovani, facendo loro credere di poter diventare come Chiara Ferragni o altri personaggi simili che godono di grande popolarità sui social network.

"Tra le altre cose influencer come Chiara Ferragni o Diletta Leotta non sembrerebbero essere un esempio virtuoso ed educativo per i più giovani. La prima è stata infatti più volte denunciata per aver usato foto del figlio su Instagram allo scopo di promuovere marchi commerciali in violazione delle norme vigenti, mentre la seconda per pubblicità occulta a prodotti alcolici, sempre dalle pagine di Instagram, con foto dirette ad un pubblico di giovanissimi sempre più influenzabili".

Ma come funziona il corso di laurea da influencer? Si tratta di un percorso ad hoc all'interno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione svolto dall’Università telematica eCampus. Il corso prevede al primo anno temi come Semiotica e filosofia dei linguaggi, Estetica della comunicazione, Informatica e Tecnica, storia, e linguaggio dei mezzi audiovisivi. Il secondo anno sono previsti, invece, corsi di Psicologia e Sociologia della moda, Diritto dell’informazione e della comunicazione e Sociologia della comunicazione e dell’informazione. L’ultimo anno prevede, infine, la partecipazione a laboratori tematici, che vanno dalla scrittura istituzionale e pubblicitaria alla lettura dell’immagine, e non mancano tirocini formativi e di orientamento.