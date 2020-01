Cercasi guardiani per un'isola semideserta: l'annuncio per il lavoro dei sogni

L'annuncio perfetto per chi ha sempre sognato di vivere su un'isola (semi) deserta: si cercano infatti due guardiani per l'isola di Great Blasket, a largo della costa irlandese. E in tanti hanno risposto, dall'Alaska al Sud Africa, pronti per trasferirsi per sei mesi - da aprile a ottobre 2020 - nella piccola isola per gestire tre cottage, per un totale di 21 posti letto, e un caffè.

"Si tratta di un lavoro intenso e difficile, ma è un'occasione unica", ha detto Alice Hayes, che ha pubblicato l'annuncio, parlando con la tv irlandese RTÉ. "È un ritorno alle origini – fuoco, candele, stufe, animali selvaggi e natura. Nessun giorno è uguale all'altro", ha spiegato. La ricerca è per due guardiani, una coppia o anche due amici. L'importante, sottolinea Hayes, è che siano capaci di andare d'accordo tra di loro e che siano in forma, simpatici e loquaci. Al momento però non è dato conoscere il salario.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH — Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020

I due custodi dell'anno scorso, Lesley Kehoc e Gordon Bond, avevano raccontato la loro esperienza su Great Blasket Island attraverso i social, utilizzando un account Twitter per mostrare giorno dopo giorno la loro quotidianità in questo remoto angolo del mondo, battuto dal vento, alle prese con uno stile di vita decisamente insolito per gli standard a cui ormai siamo abituati.

A fire and a cup of tea is the only place to be for #StormBrendan! #tighose #greatblasketisland #ecoexperience pic.twitter.com/HClcQJq2ow — Great Blasket Island (@gbisland) January 13, 2020

Great Blasket Island – il punto più a ovest di tutta l'Europa – è la più grande fra le isole Blasket, che si trovano a largo del Kerry, a due chilometri dalla terraferma. Nel 1953 il governo ha evacuato gli ultimi residenti rimasti dopo che l'isola si era andata lentamente spopolando negli anni a causa dell'emigrazione.