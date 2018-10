Viadotti a rischio crollo in autostrada? Il servizio de Le Iene: "Non ce n'è uno sano"

Filippo Roma de Le Iene è andato insieme al'ingegner Tommaso Giambuzzi a controllare lo stato dei viadotti della A24 e della A25, le due autostrade che collegano l'Abruzzo a Roma, mostrando le condizioni del ferro e del calcestruzzo della struttura. "I piloni fanno veramente paura", dice l'inviato del programma da Italia 1. "Il problema è sapere fino a che punto questa base è deteriorata all'interno. Il ferro non sta lavorando insieme al calcestruzzo", chiarisce Giambuzzi.

Tra i viadotti più critici, il Macchia Maura e il Palazzo, che si trovano lungo la A25. Preoccupano soprattutto le condizioni del viadotto Palazzo: "Non c’è un pilone in condizioni sane e tranquillizzanti. Le manutenzioni in realtà sono semplicemente dei tappi alle situazioni di deterioramento”. Quello di Isola del Gran Rasso, sulla A24, passa addirittura sopra le case.

Interviste anche al responsabile della Strada dei Parchi, Carlo Toto, come pure all'ex ministro delle Infrastrutture e Traporti Damiano Delrio e all'attuale titolare del dicastero, Danilo Toninelli.

