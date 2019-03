Libertà di prostituirsi, la Legge Merlin è incostituzionale? La palla passa alla Consulta

La Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della legge Merlin, a sessantuno anni dalla sua promulgazione. La questione è stata sollevata dalla Corte d'appello di Bari nell'ambito del processo in cui è imputato l'imprenditore Giampaolo Tarantini per le escort portate tra il 2008 e il 2009 nelle residenze dell'allora premier Silvio Berlusconi e che vedono Tarantini imputato per reclutamento e favoreggiamento della prostituzione.

La Legge Merlin è il "principio della libertà di autodeterminazione sessuale"

Secondo i giudici baresi, come ricorda l'Agi, il fenomeno sociale della prostituzione professionale rappresenta una novità mentre la Legge Merlin è stata concepita in un'epoca assai diversa dall'attuale. La Consulta dovrà sancire se la norma risalente al 1958 sia legittima o meno nel punto in cui configura come reato "il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata".

Ci sarebbe infatti, secongo i magistrati baresi, un possibile contrasto della norma con il "principio della libertà di autodeterminazione sessuale, qualificabile come diritto inviolabile della persona umana, la quale potrebbe esprimersi anche nella scelta di offrire prestazioni sessuali verso corrispettivo" e sarebbe violato anche l'articolo 41 della Costituzione, "potendo la libera autodeterminazione sessuale, essere considerata anche come una forma di estrinsecazione dell'iniziativa economica privata".

Vengono evocati inoltre gli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione per contrasto con il principio di "necessaria offensività del reato", in quanto, nei casi in questione, le condotte di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione "non arrecherebbero offesa al bene giuridico tutelato, costituito appunto dall'autodeterminazione sessuale, che sarebbe, tra l'altro, facilitato dall'apporto dei terzi". Un'altra questione riguarda poi il reato di favoreggiamento della prostituzione che sarebbe in contrasto con i principi di "tassatività e determinatezza della norma incriminatrice" sanciti dall'articolo 25 della Costituzione: una formula troppo generica, secondo i giudici pugliesi, del fatto incriminato, mentre la determinazione delle condotte penalmente rilevanti deve necessariamente essere collegata alla loro concreta idoneità di offendere l'interesse protetto.

L'Avvocatura di Stato difende la legge Merlin

Martedì 5 marzo interverrà in difesa della legge Merlin l'Avvocatura generale dello Stato, con il viceavvocato generale Gabriella Palmieri, in rappresentanza della presidenza del Consiglio dei ministri. In una memoria presentata lo scorso maggio, l'Avvocature dello Stato specificava che la questione di legittimità dovesse essere dichiarata inammissibile o infondata, ricordando che l'interesse preminente è quello della tutela della dignità della persona. Una linea condivisa dalle associazioni in difesa delle donne, che, come la Rete per le Parità e Differenza donna, hanno chiesto alla Corte di poter intervenire nel procedimento a sostegno della legge Merlin.