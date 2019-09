Lete richiama un lotto di acqua Sorgesana: "Non consumatela"

Acqua Lete ha deciso il ritiro preventivo di un lotto di acqua minerale naturale Sorgesana: si tratta di un richiamo per rischio microbiologico. Nel dettaglio, i consumatori sono invitati a non consumare l’acqua minerale del lotto 13.02.21 L 402 14 nel formato da mezzo litro, per la presenza di batteri "pseudomonas aeruginosa". La scadenza indicata sull'etichetta è il 13 febbraio 2021. Il prodotto in questione è confezionato dalla Lete Spa nello stabilimento di Pratella, in provincia di Caserta.

Lete, lotto di Acqua Sorgesana ritirato dal mercato: le informazioni

Il ministero della Salute ha diffuso un comunicato in cui annuncia il blocco e il richiamo del lotto in questione. La scheda non indica dove è stato distribuito il lotto, ma si limita a riportare come motivazione il "rischio microbiologico". Sono intanto previste analisi da parte dell’Istituto superiore di sanità. Come sempre in questi casi, si consiglia di non consumare il prodotto oggetto del provvedimento o di riconsegnarlo nel punto di acquisto.

Lo "pseudomonas aeruginosa" è un batterio che si può trovare nel suolo, nell’acqua o negli ambienti ospedalieri, considerato un "patogeno opportunista" nell'uomo: colpisce soprattutto persone con difese immunitarie o barriere fisiche compromesse. Può essere trasmesso dai cosiddetti portatori persistenti (ovvero il personale sanitario o i pazienti degli ospedali) e dall'ambiente ospedaliero. In quest'ultimo caso, la persistenza di pseudomonas aeruginosa è facilitata da disinfettanti, apparecchi respiratori e di emodialisi, lavandini, bagni e superfici in genere. Inoltre il microrganismo è costantemente reintrodotto nell'ambiente tramite frutta, verdura, piante e tramite pazienti trasferiti da altri reparti. E' uno tra i batteri più spesso isolati in pazienti ricoverati da più di una settimana e uno dei microbi coinvolti dal fenomeno della resistenza a più antibiotici.