Cercasi libraio in un resort extralusso alle Maldive: come candidarsi per il "lavoro dei sogni"

Per molti è il lavoro dei sogni: fare il libraio su un atollo delle Maldive. Ma a volte i sogni diventano realtà, come dimostra l’annuncio pubblicato dalla Ultimate Library, che è alla ricerca per il secondo anno consecutivo di un librario esperto per gestire il suo punto vendita all’interno del resort a cinque stelle Soneva Fushi.

Per chi fosse interessato, il termine ultimo per inviare il curriculum è 1 settembre. Questi i requisiti: il prossimo “barefoot bookseller”, ossia il librario a piedi nudi della Ultimate Library, deve conoscere bene l’inglese, essere appassionato di libri e avere una profonda conoscenza della letteratura – da quella classica alle ultime uscite – competenze in ambito social, esperienza nella scrittura di blog e newsletter e attitudine al lavoro di squadra.

Il prescelto ovviamente non si occuperà soltanto di vendere libri e gestire il magazzino: dovrà anche interagire con gli ospiti del resort, organizzare corsi di scrittura creativa, biblioterapia, letture e attività con i bambini. Il tutto dovrà essere documentato sui social network, soprattutto Instagram, newsletter mensili e blog. Proprio sul blog Barefoot Booseller è stato pubblicato l'annuncio per cercare il nuovo libraio, con tutte le informazioni necessarie per candidarsi.

Finora la Ultimate Library nel resort è stata gestita da Aimee Johnston. “Fare il Barefoot Bookseller è stato un vero sogno. Ho incontrato persone fantastiche, ho lavorato con libri incredibili e ho vissuto su un’isola stupefacente e lussuosa. Proprio il lavoro dei sogni”, ha detto Johnston.

Ultimate Library è stata fondata qualche anno fa da Philip Blackwell, erede di una dinastia di librai britannici. Di fronte alla sua stessa difficoltà di trovare buoni libri da leggere in vacanza, Blackwell ha avuto l’idea di aprire librerie in hotel, resort e persino yatch in giro per il mondo.